中配立委來了！立法院函曝光：李貞秀等6名民眾黨不分區2月3日宣誓就職

立法院發函2月3日辦理民眾黨六名不分區立委就職（圖／翻攝畫面）

立法院第五會期將於2月2日至2月3日進行報到，先前民眾黨因兩年條款規定，包括黨主席黃國昌在內的六名不分區立委日前請辭，任期只到1月31日，隨著新會期的報到，立法院也函文各黨團，將訂於2月3日(星期二)上午10時30分，辦理台灣民眾黨籍立法委員洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀等6位宣誓就職。



該函文主旨：本院訂於115年2月3日(星期二)上午10時30分在本院簡報室，為公告遞補當選第11屆全國不分區及僑居國外國民，台灣民眾黨籍立法委員洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀等6位辦理宣誓,敬請查照。

對於就任立委一事，據《自由時報》報導，李貞秀還廣發邀請函。其內容指出，謹訂115年2月3日（禮拜二）上午10點30分於中華民國立法院舉行「李貞秀、陳清龍、王安祥、邱慧洳、蔡春綢、洪毓祥立法委員」就職典禮。最後署名李貞秀敬邀。並附上典禮流程：上午10時30分典禮開始，就職宣誓（大法官：陳忠五）、拍照、媒體聯訪；10時40分典禮結束，貴賓前往立法院國會康園餐廳三樓包廂。

李貞秀要遞補成為立委，但主管機關至今未收到李貞秀放棄中國國籍的證明。內政部長劉世芳日前受訪強調，法律就是法律，不是SOP，內政部主管的國籍法第20條寫得很清楚，在到職前就要提出放棄，但容許有一年時間完成放棄。就目前了解，中華人民共和國的官方網站上，本來就有「中華人民共和國有退籍證書」，所以要開始進行放棄申請是可以的。

陸委會副主委梁文傑也說，根據《國籍法》第20條的規定很明確，要求就職之前撤銷外國國籍的申請，然後就只有1年的時間，1年之內要處理完畢。至於怎麼提出申請？每個國家的規定不一樣，每個國家都有每個國家的規定，對岸的規定，根據中國國籍法規定，要放棄國籍，就是在中國國內向戶籍所在地公安局的出入境管理部門提出；如果人在國外，就向中國駐外使館申請，這是中國國籍法規定的。

屆時宣誓就職，李貞秀的中國國籍是否放棄問題，仍會成為焦點。

民眾黨候任不分區李貞秀2月3日宣誓就職將成為首位中配立委。（圖／翻攝畫面）

