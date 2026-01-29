▲中配立委惹議！旅美教授轟柯：別拿人民當盾。（圖／李貞秀臉書）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨不分區立委遞補人選李貞秀的中配背景，至今尚未放棄中國國籍，引發法規適法性爭議。根據《國籍法》規定，立委若未能在就任後一年內完成放棄外國國籍手續，將面臨解職處份。對此民眾黨主席柯文哲痛批：「民進黨逼死人民！」，旅美教授翁達瑞（陳時奮）發文反擊，質疑柯文哲的言論無一字真實。



翁達瑞拆解柯文哲的說法，指出李貞秀的身分是「立委」而非一般「人民」，只要不參政就無國籍限制。其次，對於「逼死」一說，他認為李貞秀若不想卸任，只需老實放棄中國戶籍，何來死路之有？最關鍵法規爭議點在於柯文哲將責任推給民進黨，但翁達瑞指出該《國籍法》第20條的修法，時間是在民國89年，當時國民黨在立法院擁有絕對多數席次，並非民進黨主導。

民眾黨明知李貞秀不符長期任職資格，卻仍堅持提名遞補，事後不自我檢討法律義務，反而用不實言語嫁禍他黨。翁達瑞直言，這就是柯文哲典型的「政治操作」，為了獲取政治利益而刻意怨錯對象、扭曲事實。民眾黨遞補立委國籍爭議，將持續成為朝野攻防焦點。

