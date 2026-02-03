中配立委李貞秀今就任 邱垂正：無法放棄是受中共阻撓

立委李貞秀拿出台灣護照、機票證明、內政部公文。李政龍攝



民眾黨籍不分區立委李貞秀今（2/3）日正式遞補就任，因為她具有中國國籍，依照《國籍法》規定必須在就任1年內放棄，但她強調對岸不受理放棄中國籍。對此，陸委會主委邱垂正也表示，無法放棄國籍，不是中華民國的因素，而是中華人民共和國不讓他放棄，阻撓的是對岸。

李貞秀於宣誓就職後拿出去（2025）年前往中國公安局辦理放棄國籍的申請文件，但對岸不受理放棄。邱垂正今日出席「2026台北國際書展：在台灣閱讀香港」開幕茶會前受訪回應，不論是立委還是政府，都必須依法行政，依法就要努力放棄看看。

邱垂正表示，中華民國是民主法治的國家，恭喜並祝福李貞秀就任，她得以依照相關法律，行使職權，但依照相關法律，必須中華人民共和國國籍，必須取回國籍證明有1年的時間，沒有完成仍要依法努力看看。

邱垂正提到，墨西哥、阿根廷與宏都拉斯等國的憲法都不准國民放棄國籍，已經歸化為其他國家的國民也無法放棄，都可能因我國《國籍法》的限制，而無法擔任公職，《國籍法》的規範並不是透別針對中國籍配偶，而是針對所有國家與國民，所有都一視同仁。

邱垂正表示，李貞秀無法放棄國籍，不是中華民國的因素，而是中華人民共和國不讓他放棄，阻撓的是中華人民共和國。

邱垂正也特別解釋，作為中華人民共和國國民，有要履行《憲法》、《國家安全法》、《反間諜法》、《反分裂國家法》等義務，若沒有遵守的話，可能會被制裁，因此依法要求她放棄國籍，也是為了保護她，「陸委會希望所有陸配安居樂業，並盡最大努力協助。」

媒體另外詢問，李貞秀看起來已經「努力」放棄國籍，但未能成功，《國籍法》又該如何認定，對此邱垂正回應，陸委會曾向內政部說明，可能有「放棄困難」的問題，但內政部認為所有人都要遵守國籍法，一視同仁遵守單一效忠精神，《國籍法》主管機關內政部，尊重他們的認定與解釋。

