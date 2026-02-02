中配立委李貞秀國籍引議 吳思瑤：退出中國國籍申請表 網路就能下載

民眾黨因「兩年條款」，不分區立委大換血，其中中配李貞秀因尚未放棄中國籍將出任立委，引發議論。對此，民眾黨團主任陳智菡回應，在兩岸現狀下，李貞秀難以申請放棄中國籍；綠委吳思瑤則強調，國籍法20條適用所有公職人員，依法就得提出放棄原國籍證明；藍委李彥秀認為，應回歸兩岸人民關係條例與立法院職權分際。

民眾黨因有「兩年條款」內規，不分區立委大換血，中選會日前公告洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀6人將遞補當選。其中，中配李貞秀因尚未放棄中國國籍將出任立委，引發國籍與國安疑慮。

對此，民眾黨團主任陳智菡受訪強調，李貞秀已依照現行制度，有向中國方面申請放棄國籍。但她引述陸委會主委邱垂正過去曾提到，在現行兩岸架構下，實務上無人能完成正式「放棄中國國籍」程序，她質疑政府要求人民履行一項無法完成的法律義務。她說：『(原音)李貞秀委員明天宣誓的時候，會跟大家報告她是用透過什麼樣的方式，不過正如邱垂正主委他過去證實的，到目前為止不管是用什麼樣的方式，沒有一個已經入籍中華民國的前中華人民共和國的人士，可以因此來放棄掉中華人民共和國國籍，我們現在的國家在要求人民做一件他們沒有辦法做到的事情。』

民進黨立委吳思瑤認為，《國籍法》第20條並非針對特定族群，而是適用於所有取得公職身分者，都應該依規定放棄原國籍。她表示，退出原國籍申請表格屬公開資訊，依法提出申請，才能讓社會確認當事人遵循中華民國憲法與法律規範。她說：『(原音)所以說國籍法20條，這不是針對李貞秀個人，這也不是針對中國籍的配偶，這是針對在台灣所有要取得公職身份的所有人，不分國籍不只是針對中國，所有國籍的參政者，所有國籍的參政者都要依循國籍法20條的規範。』

吳思瑤強調，中國人民共和國退出國籍申請表與文件皆是網路上的公開資訊，「表格30秒就能下載」，只要依法提出申請，清楚表達遵循中華民國憲法與法律的立場，才能讓社會確認公職人員對國家的忠誠義務。

國民黨立委李彥秀受訪時認為，中配參政應回歸《兩岸人民關係條例》等既有法制處理，另外，國會議員對行政機關有質詢權力，這也是規範在立法委員職權行使法中，立法院與行政機關各有明確職權分際，行政部門若對立委索資採取消極或模糊作法，恐影響國會監督權行使，呼籲行政與立法機關應依法溝通，避免持續擴大對立。