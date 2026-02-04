中配立委李貞秀放棄中國國籍有困難？邱垂正直指：干擾的是對岸政府

記者盧素梅／台北報導

陸委會主委邱垂正今（4）日中午接受CNEWS匯流新聞網《中午來開匯》節目專訪。（圖／CNEWS匯流新聞網提供）

中國籍配偶李貞秀3日宣誓就任不分區立委，但仍未放棄中華人民共和國國籍。對此，陸委會主委邱垂正今（4）日接受網路節目《中午來開匯》訪問時表示，《國籍法》強調單一效忠，要求放棄外國籍，並不是針對中配。他強調，若中配回去中國放棄國籍有困難，阻擾放棄的是中華人民共和國政府，並不是中華民國政府。

邱垂正中午接受CNEWS匯流新聞網《中午來開匯》節目主持人黃光芹專訪時表示，一般民眾有考試、應公職的權益，根據《公務人員任用法》第28條第2項規定，須放棄外國國籍，但設有但書條款：若當事人已努力放棄仍無法完成，提出相關事證後，主管機關得審認無法歸責於當事人，可安排「非機敏性」工作。然而，《國籍法》並無相同除外條款，民選公職仍須符合單一效忠要求。

邱垂正表示，《國籍法》由內政部主管，對內政部的解釋與審認，陸委會尊重其權限。至於李貞秀申請放棄國籍資料是否足夠、是否符合要件，應由內政部及立法院認定，最終以主管機關與立法院審認結果為準。

主持人提問，若中國國籍根本難以放棄，為何仍輔導當事人走程序？邱垂正回應，除單一效忠原則外，更涉及對當事人的保護。他指出，中國《憲法》、《國家安全法》、《國家情報法》、《反間諜法》、《反分裂國家法》等，對擁有其國籍者「課有義務」。若未完成放棄程序，可能產生法律風險，因此「我們從保護當事人的角度，也要勸當事人一定要去放棄中華人民共和國國籍」。

邱垂正進一步表示，若未主張放棄，恐被認定違法而遭對岸制裁，相關提醒是「在保障當事人」，除公平性與單一效忠原則外，「也是為了保護陸配權益本身」。

至於若民選公職未完成放棄中國國籍程序，後續如何處理？邱垂正說明，將由內政部認定與裁處，若第一階段審認可行，尚有一年時間等待放棄國籍證明；若屆時仍無法取得證明，致未達單一效忠精神，則可能無法認定符合公職人員資格。

最後，邱垂正強調，就職前有一道前提，主管機關有義務告知立法院及立委本人條文規定；任職前應提出放棄國籍申請，中國政府是否核發證明時間難以確定，因此給予一年緩衝期；若仍無法完成，將由主管機關依《國籍法》再行裁處。

