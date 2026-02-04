政治中心／綜合報導

民眾黨立委李貞秀正式進入國會，但她仍未放棄中國籍成討論焦點，陸委會主委邱垂正接受專訪強調，「國籍法」是強調單一效忠，並不是針對中配。另外強調，如果中配回去中國放棄國籍有困難，阻擾放棄的是中華人民共和國政府，並不是中華民國政府。

一字排開，民眾黨依兩年條款，國會遞補新戰力，但其中一位李貞秀被點名，可能因為雙重國籍只有一年任期，如何解套外界關注，即便她聲稱有向中國遞申請被打回票，但對我方來說規定就是規定。

廣告 廣告

陸委會主委邱垂正：「不是針對陸配朋友，干擾他們放棄國籍的是對岸的政府，不是我們的政府。」

中配立委李貞秀放棄中國籍卡關 邱垂正：阻擾的是中共政府

民眾黨依兩年條款，國會遞補新戰力。（圖／民視新聞）

「國籍法」單一效忠精神不變，回顧過去藍綠白都有雙重國籍案例，綠營早年陳師孟依規定放棄美國國籍，出任擔任台北市副市長，立委羅美玲也放棄馬來西亞國籍，而藍營前立委李慶安，因為隱瞞美國國籍，遭註銷當選資格，民眾黨自身也有前例，包括角逐2024副總統的吳欣盈、前立委麥玉珍都曾放棄另一國籍。兩相對照，李貞秀一開始從政路、就蒙上一層陰影。

陸委會主委邱垂正：「有人說這不合理，應該讓陸配有特殊待遇，這樣對其他的新住民就不公平，中共的國家情報法、反間諜法、反分裂國家法，都對於擁有他國籍的人課有義務，那我們也擔心，如果你沒有放棄完，在中國的國籍，他就有法律來制裁當事人。」

而且民眾黨不分區就曾安排過中配徐春鶯，不過不敵輿論壓力婉拒白營邀請，最終還因涉犯反滲透法遭羈押，沒想到第二輪又來一個李貞秀，還正式進軍立院，連續提名兩位中國籍不分區，讓外界質疑民眾黨背後政治動機。

中配立委李貞秀放棄中國籍卡關 邱垂正：阻擾的是中共政府

中配立委李貞秀放棄中國籍卡關，陸委會主委邱垂正表示不是中華民國政府阻撓。（圖／翻攝自匯流新聞網）

台北市議員（民）簡舒培：「他要中配的票，另外他是不是希望，藉由這樣的方式，跟中國維持良好的關係，徐春鶯變李貞秀，國台辦知不知道嘛，如果徐春鶯擔任，民眾黨的不分區的立委，如果她的國安法，在去年年底被地檢署查到，你覺得地檢署敢去辦立法委員嗎，所有的國家機密，全部都完蛋了。」

民眾黨中配參政，一試再試，讓台灣制度底線、國安界線陷入全面考驗。

原文出處：中配立委李貞秀放棄中國籍卡關 邱垂正：阻擾的是中共政府

更多民視新聞報導

配合認知戰？國共論壇剛結束 中方開放上海居民遊金馬

鍾佳濱稱春秋沒中國 藍營狠酸遭3Q打臉

最新／北車虛驚！陳抗常客作勢跳天橋 5警急拉「強制送醫」

