中配立委李貞秀未放棄中國國籍 陳金德：中選會應收回當選證書

台灣民眾黨6位新科不分區立委今（3）日宣誓就職，其中，具有中配身份的李貞秀，尚未出具申請放棄國籍證明引發爭議。對此，行政院政委陳金德表示，李貞秀沒有切結是否有外國國籍，中選會應該收回立委當選證書。

對於國籍問題，李貞秀上午完成立委報到程序後表示，她熱愛台灣，認同中華民國，中選會昨天已頒發當選證書給她，稍早她也已經在大法官面前完成宣誓就職，身為立法委員，她唯一效忠中華民國。

對此，陳金德在宜蘭受訪時表示，依照《國籍法》第20條，中華民國國民持有外國國籍者，不得擔任公務員，立委是廣義公務員，如果已經擔任者，必須1年內放棄。他說，李貞秀作為不分區立委候選人，現在遞補上來了，不能有外國國籍，中選會發給當選證書前，應要求她舉證是否有其他國籍，若提不出來，也不切結，當然不能夠就任。

陳金德指出，中選會應該引用《國籍法》規定，任何人擔任公職前，必須證明或簽署不具有其他國家國籍，但前天已發給李貞秀當選證書，他呼籲中選會或內政部要就相關法規進行研討，若採取比較具體行動，應收回當選證書，因為李貞秀沒有切結是否有外國國籍。

陳金德也指出，從新聞報導相關資料來看，李貞秀確實有中國國籍，她本人也承認。既然承認有中國國籍，按照國籍法規定，不能擔任中華民國公務員，怎麼會發給她當選證書呢？中選會與內政部機關要討論出對策，日後遇到類似情形，發給當選證書前，要採取什麼樣的切結行動，以確保法制與公務體系的合法性。

