中配立委李貞秀未退籍！內政部拒提供密件 劉世芳呼籲各部會應比照辧理

記者盧素梅／台北報導

中配李貞秀3日宣誓就職民眾黨立委，但內政部認定未完成就職程序，內政部長劉世芳昨天受訪時表態不會提供密件以上資料。劉世芳今（5）日在行政院會後記者會表示，李貞秀沒有完成退籍的申請手續，希望各部會首長都能按照內政部這樣認定去辦理。至於是否發函通令各部會比照辦理，行政院發言人李慧芝表示，行政院一切行為都是依法行政，對於劉世芳提到相關法規疑慮，這個部分行政院會來參酌。

李貞秀因為中配身份，因此連日來因未放棄中國籍問題，引發爭議，劉世芳昨日受訪時表示，李貞秀至今尚未提出任何「具法律效果的放棄」因此為了維護國家安全，將不會提供調閱機密以上資料，

劉世芳上午出席行政院會會後記者會，面對媒體詢問拒給李貞秀機密資料一事指出，按照目前我國相關法令，其實台灣是一個非常開放的國家，很多官方網站上面可以提供包括公共政策很多統計資料等資料，一般國民都能得到，這部分沒有問題。

劉世芳說，如果牽涉到政府施政，根據《政府資訊公開法》、《檔案法》、《國家機密保護法》、《個人隱私法》等相關法律來認定。

劉世芳強調，有關密件是由機關首長來認定，內政部就是按照相關規範來處理密件是否提供為原則，自己認真希望各部會首長，都能按照內政部這樣認定去辦理。

至於是否支持內政部，密件以上的資料不給李貞秀？李慧芝表示，內政部已經發文給立法院，立法院就應該提供相關資料給內政部，若立法院沒有提供，那立法院應該照《國籍法》辦理。同樣的，行政院態度也是一切依照法律辦理。

