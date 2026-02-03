中配立委赴中放棄國籍遭拒 李貞秀嗆：請內政部去放棄看看

李貞秀秀出中華民國護照(取自中央社)

民眾黨不分區中配立委李貞秀今(3)日宣誓就職，針對內政部函請她依《國籍法》辦理放棄中國國籍的部分，李貞秀表示，她已申請放棄國籍，但地方與市級公安機關皆不受理，更反嗆內政部「請他們去放棄看看」。

李貞秀說明，先前已回到出生地湖南放棄國籍，但各機關皆不受理，自己在台居住逾30年、5名子女皆為台灣人，唯一的一本護照就是中華民國護照，並已依憲法宣誓就職，絕對效忠中華民國。她強調，若兩岸發生衝突，立場毫無疑問，她也絕對認同立委必須是單一國籍，就是中華民國國籍。