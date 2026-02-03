中配立委首登國會！民眾黨新人李貞秀脫口「我唯一只有中華人民共和國國籍」 陳智菡急出聲

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台灣民眾黨依「兩年條款」完成不分區立委遞補，6名新科立委今（3日）在立法院完成宣誓，其中遞補上任的李貞秀，因身分背景成為國會史上首位「中配立委」，一舉一動備受關注。不過，她在宣誓後受訪談及國籍時，口誤「我唯一只有中華人民共和國國籍」，一度被身後陳智菡提醒才敢忙抱歉，但仍舊表示，「我只有中華民國的護照」，也讓相關議題再度成為焦點。

面對後續追問，若兩岸發生衝突將效忠哪一方？李貞秀態度轉為明確，強調「絕對是中華民國。（圖／陳沛妤攝）

立法院上午舉行宣誓儀式，民眾黨洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀等6人正式就任。儀式完成後，媒體隨即將焦點放在李貞秀的國籍問題上，現場詢問她是否已放棄中國國籍。

廣告 廣告

李貞秀說明，她曾親自前往中國處理相關程序，但並未獲得受理，並再次強調自己長年在台灣生活、工作與納稅。她也拿出相關文件佐證自己已有往返中國辦理放棄國籍，但不被受理，試圖回應外界質疑。

不過，當記者要求她花10秒宣誓放棄中國國籍回應立場時，李貞秀脫口而出，「我唯一只有中華人民共和國國籍」，隨即引起現場媒體一陣錯愕。她接著補充說明「我從出生到今天，我沒有一天拿過中華人民共和國護照，我唯一一本護照，就是中華民國護照」。

現場記者隨即提醒她是否說錯，李貞秀強調自己沒有口誤，之後民眾黨立法院黨團主任陳智菡也立刻上前低聲提醒，李貞秀則連聲致歉，並反覆重申「我只有中華國護照」。

面對後續追問，若兩岸發生衝突將效忠哪一方？李貞秀態度轉為明確，強調「絕對是中華民國」，並表示自己是依「中華民國憲法」宣誓就任立委，「唯一效忠中華民國」，她也認同「中華民國的立法委員必須是單一國籍。」

更多FTNN新聞網報導

秀機票、文件證明！赴中國放棄國籍遭拒 李貞秀嗆：內政部去放棄看看

李貞秀2月就職立委仍有中國籍 內政部：1年內提出放棄證明「沒解釋空間」

內政部最後通牒曝光！李貞秀「就職立委前」未棄中國籍 恐依法遭解職

