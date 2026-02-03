中配竟能進國會！李貞秀坦承「無法放棄」中國籍 陸委會罕見說重話

即時中心／黃于庭報導

民眾黨執行不分區立委「2年條款」，擁有中配身分的李貞秀今（3）日宣誓就職，面對國籍爭議，她表示，自己親自飛了一趟中國，但當地機關的態度是「台灣又不是外國」，因此放棄國籍以失敗告終，甚至喊話內政部「請他們放棄看看」。對此，陸委會主委邱垂正回應，還有1年的時間，依法就是要努力放棄看看。

中選會昨頒發當選證書給民眾黨6名新科立委，今日在立法院長韓國瑜、大法官朱富美見證下宣讀誓詞，內容為「余誓以至誠，恪遵憲法，效忠國家，代表人民依法行使職權，不徇私舞弊，不營求私利，不受授賄賂，不干涉司法。如違誓言，願受最嚴厲之制裁，謹誓」。

面對國籍爭議，李貞秀表示，請國人同胞放心，自己保護台灣的決心不比台灣人少，她也秀出機票、中國高鐵票，表示去（2025）年特別飛了一趟中國，一路拿的都是中華民國護照、出入中國一樣使用台胞證。

不僅如此，李貞秀更拿出退出中華人民共和國申請表，她前往出生地衡南縣公安局出入境管理局，想要申請放棄國籍，不過對方完全不受理；她又前往市公安局，同樣不被受理，如同邱垂正先前所言，到目前為止沒有任何中配可以成功放棄中國國籍。

快新聞／中配竟能進國會！李貞秀坦承「無法放棄」中國籍 陸委會說重話了

民眾黨立委李貞秀。（圖／民視新聞）

對此，邱垂正表示，中華民國是民主法治的國家，恭喜並祝福李貞秀上任，但是她也依照相關法律行使職權，同時依法放棄中華人民共和國國籍，並取回放棄國籍證明，「還有1年的時間，一切依法行政」，不管立委還是政府都依法行政。

針對《國籍法》規定，邱垂正強調，並非針對中國配偶，而是針對所有國家、所有國民，全部中華民國國民都一視同仁，如果只針對中配有不同規定，那對其他國民不公平，這是依法行政。

邱垂正重申，赴中無法放棄國籍，並不是中華民國政府因素，而是中華人民共和國政府不允許放棄；同時，落實法律還有一層意義，作為中華人民共和國的國民，他們也要履行其憲法、國家安全法、反間諜法，若未放棄國籍，就仍有遵守法律的義務，要是沒有服從，則可能被制裁。

因此，邱垂正直言，站在保護李貞秀的角度，放棄國籍才能避免被中國現行的法律制裁，陸委會在依法行政的前提下，希望她在台灣安居樂業，會盡最大的努力來協助每位中配。

