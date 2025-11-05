中配經營解放軍社團遭註銷戶籍 國台辦：不輕饒「台獨幫凶爪牙」

國台辦港澳局局長張晗被借調為發言人，今日主持國台辦例行記者會。（翻攝自微博@人民日報）

中配錢麗因經營解放軍臉書社團且鼓吹武統，而被註銷台灣身分，她開直播喊冤稱只是「支持解放軍威懾台獨」，不代表她支持武統。對此，中國國台辦回應，對於迫害中國配偶的「台獨」幫凶爪牙，「我們決不輕饒，將依法追責，嚴懲不貸。」

中國國台辦自10月起宣布，調整為每週一次召開例行記者會，同時加入2名發言人，包含上週亮相的國台辦經濟局長彭慶恩，而這週則是國台辦港澳局局長張晗。有媒體於今（5日）國台辦例行記者會，台灣陸委會宣稱，中國配偶錢麗因在其臉書帳號宣揚「武統」，而被廢止其台灣身分與戶籍，對此有何評論？

張晗回應，近期「民進黨當局」濫權妄為，頻繁羅織罪名、迫害中配群體，連中配社團組織回家鄉探親交流都能被扣上「統戰滲透」的帽子。從報導中提及的「事證」看，這無疑又是一樁民進黨以莫須有罪名迫害中配的惡行，充分暴露出民進黨當局標榜的所謂「自由民主」，只是順我者昌、逆我者亡的「綠色恐怖」。

張晗繼續表示，受到民進黨當局的無理打壓迫害，中配群體站出來維護自身權益是必然之舉，「我們堅定支持陸配積極維護自身權益，十分關心陸配在島內的生活和處境，風雨來時，於情於理都要為他們遮風擋雨。」最後她也強調，對於迫害中國配偶的「台獨」幫凶爪牙，「我們決不輕饒，將依法追責，嚴懲不貸。」

