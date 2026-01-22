即時中心／張英傑報導

中配網紅「關關」之前在社群平台揚言「紅旗遲早會插滿台灣」等言論，被移民署廢止長期居留許可，沒想到中國國台辦竟然「謬稱」我方肆意侵害中配權益、打壓欺凌中配群體，可謂無所不用其極；對於國台辦的「荒唐言論」，陸委會霸氣回應了！

國台辦日前舉行例行記者會，記者提問，有中配在網路發文說，希望快點統一，可以寫「簡體字」，台灣官員則說，這類中配若要申請定居，未來要嚴格審查，不是時間到就可以入籍；另外台灣移民署因為中配「關關」曾經在網路發表紅旗插滿台灣等言論，被廢止在台灣的居留許可，對此有何評論？對此，國台辦發言人彭慶恩稱，這段時間以來，民進黨出於台獨本性，肆意侵害中配權益、打壓欺凌中配群體，可謂無所不用其極，嚴重破壞兩岸婚姻家庭的安寧生活，嚴重損害兩岸婚姻群體正當權益。我們對此予以強烈譴責，對於迫害中配的台獨幫凶瓜牙，將依法追責、嚴懲不貸。

面對國台辦的「謬論」，陸委會霸氣回應表示，極少數中配在網路傳散支持武力侵略台灣、消滅中華民國或有矮化國家主權之言論，與其當初來台目的背道而馳，為法所不許，廣大國人也無法接受，台灣政府執行法律，「中國沒有置喙的餘地」。



陸委會表示，絕大多數中配願意認同這塊土地，在台灣安居樂業，甚至積極奉獻付出、回饋社會；國台辦蓄意將極少數人的違法不當行為投射到在台中配群體，分化撕裂台灣社會，這樣的作法才是真正欺凌傷害在台努力生活的中配群體。

原文出處：快新聞／中配網紅喊「紅旗插滿台灣」遭廢居留 國台辦跳腳嗆聲、陸委會霸氣反擊

