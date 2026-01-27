專題組／沈雅雯、賴冠諭 採訪報導

去年中配亞亞、小薇等人，才因為武統台灣的言論，遭到移民署廢止依親居留權，不得不離開台灣；一月份又有一名暱稱關關的中配，也因為武統言論，被撤銷在台居留權。為何這些中配網紅還是一再踩紅線，台灣香港協會理事長桑普認為：「台灣方面不要以為這個是亞亞們單獨的行為，沒有人會單獨做這種事情的他們都是在中國裡面培養出的一個工兵。」桑普建議台灣政府能夠徹查亞亞們，後面有沒有一股統戰勢力在操控和指揮，刻意洗腦台灣民眾。

異言堂（影）／中配網紅接連遭驅逐 專家：他們是中共派來的「洗腦工兵」

檢調查出，部分中配組成的協會也是統戰的組織。

除了個別網紅的言論外，也得小心有人利用組織運作。最近就有一名中配周滿芝，因為涉嫌受中國指揮在台灣發展統戰組織，更一審遭法院判刑八年。檢調查出，周滿芝在2004年嫁來台灣取得身分證後，就開始用「新住民關懷總會」的做為掩護，甚至用招待旅遊的方式，影響選舉，還簽署支持「一國兩制」等統戰宣言。

宗教組織也是中共滲透對象。（圖／民視新聞）

事實上，不只中配，台灣的基層里長和宗教團體也是被滲透的對象。為了研究中國是否透過媽祖信仰影響投票結果，世新傳管所副教授劉玉皙與研究團隊，曾針對2018與2020年選舉，走訪高雄近千間宮廟。研究發現，廟宇主事者的態度，和是否積極組織赴對岸進香活動，會影響信眾轉向「投藍」。研究團隊還發現，有台灣的基層里長，同時在中國擔任「社區營造工作者」，領雙邊薪水，被稱為「雙棲里長」。

台灣香港協會理事長桑普，以香港經驗提醒台灣民眾戰爭已經來了。（圖／民視異言堂）

台灣香港協會理事長桑普，也提醒台灣政府和民眾：「中共根本持續的對台灣，早就展開了非常全方位的政治作戰，是個沒有煙硝的戰爭，這個戰爭你不理它、不處理它，很快整個事情就會成為淪陷跟投降的局面。」桑普語重心長提出警語，我不希望台灣變成這個樣子，因為香港的教訓實在太深重！更詳盡的內幕，請點選YouTube觀看完整專題報導。

