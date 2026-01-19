中配網紅「關關」祭拜共諜、喊「紅旗插滿台灣」 移民署出手取消居留權

中配「關關」在社群平台發表武統言論，遭移民署廢止居留許可。（翻攝自抖音 小辣椒helin 嫁台離異單親媽媽）

中國籍配偶、網紅「關關」長期在社群平台發表支持中國統一台灣、否定中華民國主權的言論，高喊「遲早紅旗插滿台灣」、「台灣是中國不可分割一部分」，據《自由時報》報導，相關行為已被認定危害國家安全與社會安定，依法取消其居留資格。

據了解，「關關」過去曾在抖音發布「遲早紅旗插滿台灣」等影片，公開表態支持中國統一，相關言論去年遭多名台灣民眾檢舉。「關關」原姓關，來自中國廣東，嫁來台灣後已與台籍丈夫離婚。面對政府調查，她曾刪除爭議影片並改名為「小辣椒」，但仍持續在社群平台發表貶損台灣的言論。

去年11月，「關關」以「小辣椒」名義前往台北馬場町紀念公園拍攝影片，祭拜被台灣認定為共諜的吳石、朱楓，引發社會譁然。而「關關」日前被移民署廢止居留後，又到馬場町拍片怒批內政部長劉世芳、高檢署檢察官陳舒怡是「台獨頑固份子」，並揚言「台灣解放之時，我會再與我的女兒相見」。

「關關」在影片中不滿表示，「我2023年說過的話，都被他們翻出來清算了，這是對祖國的祝福。我只不過是2023至2024年，每一年中國國慶，都會發表想要統一的心願」、「前陣子我帶領台灣博主在馬場町祭拜，你們也舉報我，叫我去問話，我恨台灣的台獨教育，恨前夫家人對我女兒的仇恨教育和意識形態」。

根據《自由時報》報導，移民署官員指出，「關關」的行為已逾越言論自由範圍，涉及支持武力侵略台灣、矮化國家主權，與來台居留目的背道而馳，凡涉及危害國家安全或破壞社會安定，即使已取得居留或定居資格，政府仍可依法註銷身分或取消居留權，並呼籲在台居住的中配與外籍人士遵守台灣法律，勿從事違法或危害社會的行為。





