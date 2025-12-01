中配若瑜爽領普發1萬「轉身挑釁台灣人」！自家姐妹怒開戰了

政治中心／綜合報導



普發1萬於11月30日起，前往郵局領現無須再按照身分證尾數分流，凡持具有照片證件，如健保卡或身分證的民眾，都可以隨時臨櫃領取普發1萬，近日就有中配網紅「若瑜」拍片記錄下自己順利拿到普發1萬現鈔，沒想到卻回應開嗆台灣網友，掀起一波網路討論，甚至激起同鄉姐妹看不下去批評了。





中配YouTuber「若瑜」拍片分享自己領取台灣普發1萬的過程，她提到自己剛來到台灣4個月，排隊準備領取期間還擔心自己能否順利領取，同時畫面也能看到她手拿豬肝紅色的中國護照，隨後畫面切換回家，若瑜開心展示手上整疊白花花千元大鈔，透露自己順利領到萬元現金了，貼文一出就有網友留言：「領了我們一萬塊，就要承認中華民國是個國家」，沒想到若瑜選擇直接留言回嗆：「錢我得拿唷，你的要求做不到唷」，瞬間激起社群討論，隨後影片消失，若瑜改上傳道歉文，解釋「受到他人引導」說出不好的言論和表態，還對被自己連累到的中配感到抱歉。

對此就有同樣是中配的YouTuber「大瑤」（何新瑤）公開拍片感嘆，台灣已經給新住民「很大的幫助」，見到若瑜拿了一萬元還反過來挑釁，讓她傻眼表示「吃台灣的飯，砸台灣的鍋」，提醒對方「發任何話時三思而後行」，並表示自己不接受若瑜向中配的道歉，「我不要道歉，我不接受你的道歉，兄弟們你們懂我的意思嗎？」、「還要警察幹嘛？」、「不接受、誰愛接受誰接受」、「不要跟我講甚麼吃虧是福」，他解釋對方的言論已經為中配帶來無盡謾罵，何新瑤表示：「別身在福中不知福好嗎！」。





