中配若瑜領普發萬元 不認台灣反嗆「錢我得拿」

記者鮑琇微、岩祐安／台北報導

一名來自四川，剛嫁到台灣四個月的中配YOUTBER「若瑜」，近日發布了領取普發萬元現金的影片，底下網友留言，領了我們一萬塊，就要承認中華民國是個國家，若瑜卻反嗆，「錢我得拿，你的要求做不到唷」，引爆輿論。

金針菇（左）與若瑜（右）都有居留證，態度卻大不同。

中配YouTuber若瑜：「大家，我現在已經領到這個普發的一萬了，目前的狀態是已經到台灣四個月了。」

舉起一疊白花花的鈔票，開心向鏡頭展示，從四川嫁來台灣的中籍配偶若瑜，在Youtube的影片瞬間引爆輿論。

中配YouTuber若瑜。

中配YouTuber若瑜：「哈囉，今天來領政府給的一萬塊，但是不知道我作為一個才過來的大陸人，領不領得到。」

若瑜手上拿著中國護照，走進台灣郵局，經過櫃檯人員核對成功，核領一萬元現金，介紹欄還寫道，很新奇，這是在大陸沒有過的體驗。底下網友留言，「領了我們一萬塊，就要承認我們中華民國是個國家唷」，若瑜反嗆，「錢我得拿，你的要求做不到唷」。

社群有網友質疑，來台四個月的中配也能領普發一萬嗎？攤開領取資格，明定大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶，並取得居留許可，就符合資格。

普發現金領取資格。

若瑜言行被網友嘲諷，中國其他地區不發一萬嗎？也要一併對待呀！更有人怒轟他自私，沒想過一言一行會連帶影響台灣社會對中配的看法。輿論發酵後，若瑜心虛刪除對嗆的留言，被網友抓包，更有人表示，已經檢舉了他的頻道。

同樣因為居留證在台灣領普發一萬的韓國百萬YouTuber金針菇，不僅自掏腰包拍攝台灣宣傳MV，還把這一萬元砸在南韓街頭買廣告，讓大家看見台灣。

百萬網紅金針菇買下南韓廣告版宣傳台灣。

韓國YouTuber金針菇：「吃大餐、逛街，後來決定把它用在更有意義的地方，在韓國掛一面台灣宣傳片的廣告板。」

兩人都是以居留證身分領取普發現金，中配和南韓Youtuber態度大相逕庭，引發網友熱烈討論。

