中配若瑜領普發1萬「留言嗆台灣人」！同鄉氣炸轟：別身在福中不知福

政治中心／黃韻璇報導

中配YouTuber若瑜。（圖／翻攝自若瑜YouTuber）

普發1萬上路至今已破千萬人領取，近日一名來自四川，剛嫁到台灣4個月的中配YouTuber「若瑜」，發布了領取普發萬元現金的影片，底下網友留言「領了我們一萬塊，就要承認中華民國是個國家」，若瑜卻反嗆「錢我得拿，你的要求做不到唷」，對此，同為中配的YouTuber何新瑤看到就忍不住怒嗆「別身在福中不知福」。

中配YouTuber若瑜日前發布影片，表示「大家，我現在已經領到這個普發的1萬了，目前的狀態是已經到台灣4個月了」，接著便舉起一疊白花花的鈔票，開心向鏡頭展示。底下網友留言，「領了我們一萬塊，就要承認我們中華民國是個國家唷」，若瑜卻反嗆，「錢我得拿，你的要求做不到唷」。

同為中配的YouTuber「大瑤」何新瑤拍片嗆若瑜。（圖／翻攝自YouTube）

同為中配的YouTuber「大瑤」何新瑤就忍不住拍片怒嗆，「樹大必有枯枝，人多必有白癡」、「吃台灣的飯，砸台灣的鍋」，何新瑤直言，「發任何話時三思而後行，不要給人家那種『當婊子還立牌坊』、『我就拿你能怎樣』，你才來台灣4個月、你真的沒有交什麼稅，你完全是沾了你老公的光」，透露自己聽到那句話後「一股老血差點噴出來」，連她這個不是土生土長的台灣人聽到後都受不了。

何新瑤認為，台灣對新住民很好，已經盡自己最大的能力給新住民幫助，她透露有一個福利是台灣人沒有，只有新住民有，就是新住民來台灣後可以學美容美髮美甲，不用錢還發補助，就是為了讓新住民有一技之長、安居樂業。

