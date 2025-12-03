中配若瑜領1萬還挑釁台網！急道歉認：不經大腦

政治中心／楊佩怡報導

一名來自四川的中配「若瑜」26日在YouTube平台發布影片，她開心表示自己才到台灣4個月，就領到普發一萬元，還大方分享領取過程。就有網友留言要求她「承認中華民國是個國家」，卻沒想到她竟囂張回嗆：「錢我得拿唷，你的要求做不到唷」。該言論瞬間引起網友撻伐，就連同樣是中配的網友都拍片回嗆她。對此，中配若瑜透過YT頻道發布道歉信，但依舊無法平息網友怒火。





中配若瑜爽領1萬還挑釁台網！急道歉認「不經大腦」…鄉民更怒：根本沒有要服軟

中配若瑜在YT頻道公開道歉，她強調只是為了拍教學影片，在台灣的生活對她來說很美好。（圖／翻攝自YouTube@若瑜）

廣告 廣告

中配若瑜在YT頻道公開發布道歉信，她表示當時拍攝視頻的初衷，是想為在這段時間來台、符合資格領取的中國人，做一個簡單又方便的領取教學；她指出該片全程都是試拍教學和明確她的中配身份拍攝的並上傳，留言人明確知道她的中配身分，「確實依然在留言區留下那種引發輿論的話語，明確要我表態，用我此刻拿錢後的身份對台灣表態」。她直言不出她所料，「留言人 (不知道留言人代表的政府還是個人) 用開玩笑的口吻說：『領取了台灣的錢就要承認台灣』」。

中配若瑜爽領1萬還挑釁台網！急道歉認「不經大腦」…鄉民更怒：根本沒有要服軟

中配若瑜拍片分享來台4個月就能拿到普發一萬元的心得，引發網友討論。（圖／翻攝自YouTube@若瑜）

不過若瑜也承認自己態度非常不好，「回應留言人時沒有謹言慎行的思考，讓這個後續結果連連累累，在台生活的其他搭配和影響兩岸人民感情，我非常的後悔發出那麼一句不經大腦的字眼。對熱愛台灣的全體人們造成了極大的傷害，由衷的道歉，對不起」。最後她坦言因為自己的影片上了新聞，因此在11月29日將該影片設私人；另外針對有網友稱已經檢舉她的行為一事，若瑜強調之後會配合檢查，該留該去由政府定奪。

道歉信曝光後，網友們還是不買單，湧入留言區批評她「真是得了便宜還賣乖！台灣政府應該好好徹底查查所有中配了！感覺好多中配都是來執行統戰任務的！」、「這種中配應該記錄下來，想要入籍時要扣分延長一倍時間，連定居證都先取消，因為她有不良紀錄」、「你還是沒有正面回應你領的是不是國家發給你的錢，別說我逼你表態，表態這招是中國先玩的，等你回應哦」、「發這樣的道歉文，完全沒有可以說服人的感覺，根本就是知道完蛋了，實際上也完全沒有服軟的意思」、「移民署不用來處理一下嗎」。

中配若瑜爽領1萬還挑釁台網！急道歉認「不經大腦」…鄉民更怒：根本沒有要服軟

中配若瑜稱當時回應網友是以開玩笑的口吻回覆。（圖／翻攝自YouTube@若瑜）





原文出處：中配若瑜爽領1萬還挑釁台網！急道歉認「不經大腦」…鄉民更怒：根本沒有要服軟

更多民視新聞報導

台74人遭中共列「台獨名單」！行政院反制作為曝光

陳佩琪PO柯文哲新面貌！放話對總統「做1事」

陳水扁點名高雄「2026最強母雞」！喊：最像陳其邁

