中配要參選公職 必須先效忠國家

中配在台灣的「被選舉權」該如何解決？近期因為立法院國民黨團提修《國籍法》，朝野雙方對此有不同的意見，國民黨團的修法理由是要保障中配參選公職資格，避免因國籍問題遭解除公職；民進黨持反對修法的立場，認為這無疑是開大門讓中國破壞台灣民主政治，甚至有國安疑慮。台灣的民主憲政運作，保障了人民的參政權，「選舉權」及「被選舉權」都具有民主價值及人民主權的意義，但是，「權利」必須呼應著「義務」，「參選公職」是權利，同時必須對照「效忠國家」的義務。

中配無法「放棄中國國籍」是誰的問題？

任何來自不同國家的新住民，無論是居留、戶籍及國籍都必須依照法律規定取得，所涉及的各種權利、義務都是一視同仁，《國籍法》具「普通法」特性，也就是規範範圍是適用所有人；然而，如今要修改《國籍法》的理由是要解決中配的參政權問題，這有著「特別法化」的疑慮，反而造成法治運作的問題，這是必須審慎考量的地方。值得深思的是：一定要修法才能確保中配的「被選舉權」嗎？首先這必須先釐清為何中配的「被選舉權」會出現問題，主要原因是在「放棄外國籍」的規定。

中配必須遵循《國籍法》第二十條的規範，這是毫無疑慮的，只是問題在於中配要符合規定中「取得喪失中國國籍」的證明文件，顯然是有困難的，並不是因為中配無法退出中國國籍，中國的《國籍法》規定是可以「申請退出中國國籍」，只是必須經過「審批」，而這正好觸及中國不可能接受「台灣是外國」的紅線；不過，中共會以「其他正當理由」來解釋嗎？恐怕是不會，中共在「一個中國」的原則下，不可能承認中華民國存在，更不會接受中配以「成為中華民國國民」作為退出「中國國籍」的理由。

國家忠誠：「被選舉權」必須「單一國籍」

簡單來說，目前中配的「被選舉權」卡在《國籍法》在「公職人員」必須「單一國籍」的規定，中配無法取得「放棄中國國籍證明文件」，那麼就沒辦法擔任中華民國公職。理性來看，新住民要取得中華民國國籍，這是個人在國家認同的「選擇」，國籍又涉及到公民權，中配在台灣擁有了選舉、罷免及公投的權利，但是「被選舉權」是獲得政治權力，成為「公職人員」必須恪守「國家忠誠」的要求，「單一國籍」的規定就是彰顯「政治權力」對於國家的效忠，這不能模糊，必須一致且清晰適法適用。

持平而論，中配要擁有「被選舉權」，修改《國籍法》來處理並不合宜，而是以《國籍法》的規定進行認定，要求中配必須有「放棄中國國籍」的意思表示，縱然申請「放棄中國國籍」，中國政府可能不會理會，甚至會拒絕「退出」，但至少中配可以提出有「申請放棄」的證明，以此作為補充「無法取得證明」的辦法；同時，內政部針對《選罷法施行細則》研議需「具結」不具其他國家國籍的施行，也要輔以「宣示忠誠」的要件，公開且清楚效忠的國名及公職身分，這是「參選公職」之誠信原則，且在清晰的國家認同表述過程中減少社會疑慮。

作者》吳瑟致 台北海洋科技大學通識教育中心助理教授、台灣智庫諮詢委員、中國問題研究中心主任、海基會無給職顧問。