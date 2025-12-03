中配踩紅線掀熱議 小微「鬼轉喊1句」遭小粉紅狠酸！

娛樂中心／綜合報導



中國配偶錢麗日前因在個人社群公然宣揚武統、吹捧中國解放軍，遭認定危害台灣國家安全與社會安定之虞，不僅被註銷台灣身分與戶籍，「依親居留」許可也遭到廢止。她喪失了健保福利，也無法在台工作，近日她發文抨擊此事，再度引發熱議。中配議題在台持續延燒，中配小微遭遣返回到中國後，近期仍頻繁更新個人社群，不過小粉紅卻不買單，無情開嘲。





中配錢麗踩紅線居留遭廢！小微被遣返「鬼轉喊團圓」小粉紅看傻：你有得選？

中配小微因統戰發言，遭台灣移民署撤銷依親居留並強制遣返。（圖／翻攝自小微抖音）

廣告 廣告

中配錢麗踩紅線近日遭到處分，相關議題持續延燒，而過去遭遣返的亞亞、小微、恩綺，返鄉後行蹤受到關注。其中，小微回到家鄉貴州後與丈夫、孩子分隔兩地，仍繼續經營個人社群，近期常在抖音上傳新影片。上月21日她於影片中展示中國身分證，向網友求助幫忙做出「終身選擇」。她表示自己戶口在中國貴州，「一邊是鄉愁根脈，一邊是骨肉團圓」，疑似要在家鄉與家庭之間做出選擇。

中配錢麗踩紅線居留遭廢！小微被遣返「鬼轉喊團圓」小粉紅看傻：你有得選？

中配小微上片慘遭小粉紅狠酸。（圖／翻攝自小微抖音）

影片曝光，中國網友忍不住吐槽「句句不提被趕回來了」、「有的選嗎？」、「有選擇的餘地嗎？」、「你還能回得去嗎？」、「被退人！」、「可以重新嫁人」、「不敢接回來哈哈」、「和你的桃園三結義商量去」、「你要選什麼？」、「說的好像你有選擇似的」、「到現在還不知道錯哪裡了」。

原文出處：中配錢麗踩紅線居留遭廢！小微被遣返「鬼轉喊團圓」小粉紅看傻：你有得選？

更多民視新聞報導

中國官媒「幫中配爭取參政權」！王丹一句話反酸中共

中配若瑜領1萬還挑釁台網！急道歉認：不經大腦

中配錢麗喊：給中共在台執政機會！劉世芳1句話嗆爆

