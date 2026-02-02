中配身分遭疑未完成棄中國籍 民眾黨立院黨團：按現行制度，李貞秀已符在台參政要件

（圖／台灣民眾黨立法院黨團Facebook）





本（第11屆）立法委員席次分布中，台灣民眾黨取得8席，均為不分區立委。依該黨創黨暨前黨主席柯文哲訂下的「不分區立委2年條款」政策，除了任期才1年的劉書彬以及因續推《人工生殖法》而留任的陳昭姿外，其餘6位新任民眾黨不分區立委將於明（3）日正式宣誓就職。不過新科民眾黨不分區立委其一的李貞秀，因其中配身分，目前被外界質疑未完成放棄完成中國國籍，所以適格與否備受討論。民眾黨立院黨團對此表示，李貞秀已領取中選會發布的當選證書，證明按照現行制度，李貞秀確實已經符合入籍台灣十年以上的參政要件，無庸置疑。

民眾黨立院黨團表示，該黨6位新任立委今天已經正式接下中選會發布的當選證書，包含被內政部長劉世芳所高度關注的李貞秀，證明按照現行制度，李貞秀確實已經符合入籍台灣10年以上的參政要件，無庸置疑。

民眾黨立院黨團指出，前總統蔡英文曾說過，沒有人需要為自己的認同道歉；賴清德



總統也承諾，會讓台灣成為一個包容、多元、開放的國家。但如今，一個在台灣生活了30年的新住民，卻因為她的出生地遭到歧視，甚至被強行剝奪她合法參政的權利。

民眾黨立院黨團質疑，同樣一部《憲法》，同樣的《兩岸人民關係條例》和《國籍法》，為什麼在蔡英文時代和賴清德時代，會產生兩種截然不同的認定？現在的賴清德政府更透過黨籍立委或不具名官員放話，稱李貞秀「勢必為中共效命」，用各種言語的霸凌羞辱，這不只是未審先判，更是無視《憲法》的表現。

民眾黨立院黨團指出，立法院並非行政單位的附庸或下轄單位，立法委員質詢官員、合法索資，是憲法賦予立委之職權；官員依法備詢，也是憲法所規範的職責。憲法，不是民進黨的自助餐；陸籍新住民，更不是民進黨的提款機！

民眾黨立院黨團表示，容納多元聲音，正是台灣民主制度可貴之處；中華民國是民主法治國家，一切依法行政。民進黨一再對民眾黨潑髒水、對李貞秀貼標籤，藉以操弄族群、煽動社會恐懼，才是真正危害社會信任與民主根基的作為。本黨將堅守民主、法治、多元、共融的核心價值，堅守立場、捍衛平權，持續為多元族群發聲。

