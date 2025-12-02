中配錢麗不幹了！宣揚武統遭廢依親居留「火速離職」 華碩回應了

政治中心／綜合報導

中配錢麗被廢止依親居留，傳出已於2日傍晚完成離職程序，華碩回應了。（圖／翻攝自錢麗臉書、資料照）

任職於華碩工會的中配錢麗，因為宣揚武統遭註銷台灣身分與戶籍，近日再被廢止她的依親居留。對此，內政部移民署證實，錢麗有危害國家安全或社會安定之虞，廢止其依親居留許可。至於錢麗得在台停留之期限，未來仍需視其個案狀況而定。傳出錢麗已於2日傍晚完成離職程序，對此，華碩也回應了。

中配錢麗因為宣揚武統，遭註銷台灣身分與戶籍，近日再被廢止依親居留。（圖／翻攝自錢麗臉書）

任職於華碩工會的中配錢麗，先前遭踢爆經營臉書粉絲專頁「中國人民解放軍」宣揚武統，更以中國《反分裂法》檢舉同事與長官支持台獨，也檢舉同事違反中共相關法律，揚言統一後將對方抓捕。華碩2日回應，公司已由人資部門聯繫並請示主管機關，將「恪遵決議、依規處理後續勞動關係」。傳出錢麗已於2日傍晚完成離職程序，華碩則強調，尊重司法與主管機關的所有決定，並會提供必要配合。

錢麗已於2日傍晚完成離職程序，華碩強調尊重司法與主管機關的所有決定，並會提供必要配合。（圖／資料照）

錢麗2日在臉書發文，稱遭賴清德政府「政治迫害」，更稱「若大家能選擇，請給中國共產黨一個在台執政機會，因為只有它的遠見規劃才能讓絕大多數台灣人民過得更好」，她並且稱會提訴願。

對此，內政部移民署指出， 錢女於依親居留期間之行為，有危害國家安全或社會安定之虞，違反「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款規定，經會商大陸委員會等相關機關後，廢止其依親居留許可。



