中配錢麗不認「鼓吹武統」直播喊冤 陸委會：不排除註銷居留權

中配錢麗涉及宣揚「武統」。（資料畫面）

中配錢麗在個人社群帳號「宣揚武統」，被註銷台灣身分與戶籍，日前她開直播喊冤，強調只是支持解放軍威懾台獨，不等於支持武統。對此，陸委會發言人梁文傑表示，錢麗目前維持長期居留狀態，倘若繼續涉及「武統」台灣相關言行，政府不得不依法處理她的長期居留許可。

中配錢麗為臉書社團「中國人民解放軍」管理員，經過內政部等機關審查，認定錢麗在社團的言行有危害台灣國家安全與社會安定之虞，於是廢止她的定居許可，並註銷台灣戶籍，目前維持長期居留狀態。不過，錢麗日前開直播喊冤，強調只是支持解放軍威懾台獨，不等於支持武統。

廣告 廣告

對此，陸委會發言人梁文傑表示，此案件是按兩岸條例依法行政，政府對於每一個個案審慎處理。錢麗目前為長期居留狀態，若繼續涉及「武統」台灣相關言行，政府不得不依法處理她的長期居留許可。

梁文傑強調，陸委會、移民署收到無數的檢舉函，只要有人檢舉，那就必須有所回應；對於錢麗的處罰則有原因，如果原因未消失，將進一步處理。梁文傑希望每一名在台灣的中國配偶都可以安居樂業，但若是對台灣社會秩序或國家安定造成影響的話，都不是他們所樂見的。





更多《鏡新聞》報導

台灣身分沒了！中配錢麗稱被扣武統帽子 邱垂正曝驅逐出境可能性

廢除居留證第3人 中配「小微」崩潰痛罵台灣政府中網也不挺

中配逼讓座嗆「有上海護照」斥台灣爛地方 移民署約談秒改口