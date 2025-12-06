即時中心／林韋慈報導

中配錢麗因多次在臉書社團「中國人民解放軍」發表武統台灣等言論，經內政部等機關審查後，被認定有危害國家安全與社會安定之虞。政府先前已廢止她的定居許可並註銷台灣戶籍，近日再進一步撤銷其依親居留許可，使她在台無法合法工作。錢麗今（6）日也在臉書發布聲明回應。





錢麗被廢止居留許可後，曾表示將提起行政訴願，以維護自身權益。過往有網友爆料指出，錢麗在華碩內部一向行事囂張，不僅在工會中宣傳統戰，甚至曾指控包括華碩CEO與其他員工「台獨」，並搬出中國法條，稱華碩觸犯中國的「分裂國家罪」。其後她又經營臉書粉專「中國人民解放軍」宣揚武統言論，讓華碩公司內部非常頭痛。

據悉，錢麗確定無法續留台灣工作後，也曾表示暫不會離境，將先處理訴訟與財產事宜才回中國，甚至稱「訴訟會贏」，令不少人搖頭。錢麗的誇張言論還包括曾公開表示「請給中國共產黨一個在台執政的機會」，對此內政部長劉世芳也回應：「你回中國就好。」

她今（6）日則在臉書聲明中表示，移民署廢止其依親居留並限制其工作權後，她已於12月2日晚間依規定向華碩辦理離職。移民署核定其停留期限至2026年12月1日，期間可出境一次，若欲再入境台灣須另行申請，核准後才可來台。

錢麗聲稱，台灣社會已被「民進黨台獨政權營造的仇恨與反中氛圍」包圍，社會大眾已失去冷靜理性溝通的空間。她表示，在處理完各項生活與家庭安排後，已臨時更改原本春節返陸的機票，於12月3日晚間自松山機場離開，已順利返抵中國，並計畫先休息一段時間。

最後她強調，過去九個月遭遇「行政暴力」，認為台灣目前處於不健康的治理環境；她將等待「社會能重新理性傾聽」後再考慮回台。她也表示，未來仍會不定期透過臉書與相關社團與網友互動交流，不過該貼文並沒有開放留言回應。





原文出處：快新聞／中配錢麗再見！自曝離台時間 放話下次來「時機點」

