中配錢麗喊給中共在台執政機會 劉世芳嗆回中國就好：別踐踏台灣法律

中國籍配偶錢麗因過去多次鼓吹「武統」言論，遭廢止台灣身分證。日前她開直播喊冤，強調自己只是「支持解放軍威懾台獨」，不等於支持武力攻台；昨更在臉書發文，呼籲「請給中國共產黨一個在台執政機會」。對此，內政部長劉世芳今（3）日表示，錢麗的發言本身就充滿矛盾。

她指出，如果錢麗真的這樣認為，「那她回中國就可以了，不用到台灣來」。劉世芳強調，台灣是自由、法治、民主的地方，「不希望用任何理由來踐踏台灣法律尊嚴」。

針對錢麗指控遭台灣政府「打壓」，劉世芳回應，關於中配在台合法居留的課題，內政部不針對個案評論；錢麗若要提起訴願或行政訴訟，政府都予以尊重。但她再次重申，「先來後到」的中華民國國民，理應尊重台灣的法律與制度。

至於錢麗呼籲「給中國共產黨一個在台執政的機會」，劉世芳直言，這本身就是政治問題，而且顯然矛盾。「她既然主張如此，那她回到中國即可，何必堅持要拿中華民國國民身分？」



