中配錢麗喊要訴願 劉世芳：尊重但不可用任何理由踐踏台灣法律尊嚴

內政部長劉世芳今日赴立法院備詢。楊文琪攝



中配錢麗因宣揚武統，並多次指控同事及主管「支持台獨」，遭內政部等機關註銷台灣身分、戶籍，並被廢止依親居留許可，她控訴被政府打壓要提訴願或行政訴訟，內政部長劉世芳今(12/3)日表示，她要提訴願或行政訴訟都尊重，不過還是再強調，台灣是自由、法治、民主的地方，不希望任何人用任何其他的理由來踐踏台灣法律的尊嚴。

對於錢麗喊「請給中國共產黨一個在台執政機會」，劉世芳回應說，這是一個政治問題，但也充滿了矛盾，如果她用這樣想法的話，那她回去中國大陸就可以了，不用到台灣來，而且很堅持要用中華民國國民的身份，這不是充滿了矛盾嗎?

廣告 廣告

立法院內政委員會今日審查《詐欺犯罪危害防制條例》部分條文修正草案，劉世芳在會前接受媒體訪問，被問及中配錢麗將提訴願或行政院訴訟，她表示，對於中配在台灣合法拘留的問題，不針對個案做回應。針對她要提訴願或者是行政訴訟我們都尊重，不過還是再強調，先來後到的中華民國國民就是要尊重台灣的法治，而且台灣是一個有自由、法治跟民主的地方，不希望任何人用任何其他的理由來踐踏台灣法律的尊嚴。

更多太報報導

中配錢麗宣揚武統「共產黨在台執政」 昨已從華碩離職

錢麗遭廢止依親居留已沒健保 移民署證實：危害國家安全與社會安定

中配錢麗喊「給中共在台執政機會」 民進黨團驚：真是史無前例