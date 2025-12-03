政治中心／綜合報導

中國配偶錢麗，因為宣揚武統，遭內政部註銷國籍戶籍，廢止依親許可，不但沒有健保、也無法工作，錢麗昨天已經從華碩離職，不過，她提出行政訴願抗議，還說請給中國共產黨一個在台執政的機會，內政部長劉世芳痛批，錢麗"有這樣的想法，可以回中國就好不必留台灣"。

華碩中配員工錢麗（10.31）：「你以為大陸飛彈是對著你台灣嗎，台灣就這麼小一點，不需要費那麼多飛彈對著你。」中配錢麗8月才被註銷國籍、戶籍，不過，她不但不收斂，還繼續宣揚武統，又被內政部廢止依親居留，只能在台停留，錢麗不滿，指控台灣政府欺壓，要提行政訴願抗議。內政部長劉世芳：「針對她要提訴願或是行政訴訟，我想我們都尊重，不過我還是一再強調，先來後到的中華民國國民，就是要尊重台灣的法治，不希望任何人用任何的理由，踐踏台灣法律的尊嚴。」

中配錢麗喊「給中共在台執政機會」 劉世芳：回中國去

錢麗成立「中國人民解放軍粉專」播放武統影片（圖／錢麗抖音）





錢麗在台狀態改為「停留」，每次來台，只能停留三到六個月，不能用健保、也無法工作，錢麗周二傍晚，已經從華碩離職。2007年結婚來台的錢麗，2017年進入華碩任職，還擔任工會幹部，今年3月不滿公司電梯，播放特定媒體新聞，竟引用中國反分裂法，指控華碩執行長許先越，支持台獨，還多次以中國法律檢視同事，向中國舉報。還成立「中國人民解放軍粉專」，播放武統影片，甚至要大家給"中國共產黨"一個在台執政機會，聲稱它能讓台灣人民過得更好。

內政部長劉世芳（圖／民視新聞）





中配錢麗：「我的原意是，這雙方我會作一個對比，我今天會得出這樣的對比，是因為因為我在大陸，從來沒有碰到過，行政官員不經當事人說明解釋，給我們貼標籤武統這件事，其實我們在大陸接受的教育，是從來沒有植入仇恨教育。」內政部長劉世芳：「這是一個政治問題，但是也充滿矛盾，如果她用這樣的想法的話，那她回去中國大陸就可以了，不用到台灣而且很堅持，要用中華民國國民的身份。」劉世芳痛批，錢麗不如直接回中國，何必堅持要台灣身分，根本自相矛盾。

