政治中心／綜合報導

華碩中國配偶錢麗，因經營臉書粉專"中國人民解放軍"宣揚武統，還說請給中國共產黨一個在台執政的機會，遭內政部移民署註銷台灣身分戶籍，在台狀態改為停留許可，錢麗不滿，強調自己沒宣揚武統、是被外界誤解，內政部長劉世芳回應"有這樣的想法，可以回中國就好不必留台灣"。

華碩中配員工錢麗（10.31）：「你以為大陸飛彈是對著你台灣嗎，不需要，台灣就這麼小一點，不需要費那麼多飛彈對著你，你有什麼好打的。」

華碩中配員工錢麗，因多次發表武統言論、遭同事舉報，內政部註銷她的台灣身分和戶籍，在台狀態改為"停留"許可，也從華碩正式離職，但她反過來指控台灣政府欺壓、要提行政訴願抗議。

內政部長劉世芳：「針對她要提訴願或是行政訴訟，我想我們都尊重，不過我還是一再強調，先來後到的中華民國國民，就是要尊重台灣的法治，不希望任何人用任何的理由，踐踏台灣法律的尊嚴。」





不演了？中配錢麗喊「給中共在台執政機會」 劉世芳：她回中國就好不必留台灣

中配錢麗喊"給中共在台執政機會" 劉世芳:她回中國就好





在台外籍人士改為"停留許可"，不能在台工作、也無法使用健保，在台停留時間，以三個月為限、最多只能再延長至六個月，之後就得強制出境。不過錢麗不滿，直呼是台灣政府迫害、不願溝通聆聽她的想法與意見，竟在臉書控訴，說將來若大家能選擇，請給"中國共產黨"一個在台執政機會，因為它的遠見規劃、能讓絕大多數台灣人民過得更好。

內政部長劉世芳：「這是一個政治問題，但是也充滿矛盾，如果她用這樣的想法的話，那她回去中國大陸就可以了，不用到台灣而且很堅持，要用中華民國國民的身份。」

聲源：中配錢麗：「我的原意是，這雙方我會作一個對比，我今天會得出這樣的對比，是因為因為我在大陸，從來沒有碰到過，行政官員不經當事人說明解釋，給我們貼標籤武統這件事，其實我們在大陸接受的教育，是從來沒有植入仇恨教育。」

立委（民）陳培瑜：「這真的是打人的喊救人，這是標準中國式的話術，中國沒有鼓吹仇恨，可是中國每天都說要武統台灣啊，中國沒有鼓吹仇恨，可是中共每天都共軍繞台啊。」





不演了？中配錢麗喊「給中共在台執政機會」 劉世芳：她回中國就好不必留台灣

錢麗喊 中國沒仇恨教育 陳培瑜：打人的喊救人





中配鼓吹仇恨，立委聽不下去，只要違法，理當受到相對制裁。





