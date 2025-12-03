中配錢麗喊「給中共在台執政機會」 劉世芳：她回去中國就可以了

▲ (圖/資料照片)

台北市 / 武廷融 綜合報導

中國籍配偶錢麗因宣揚「武統」，遭移民署廢止依親居留，而她昨(2)日更在臉書發文稱「請給中國共產黨一個在台執政機會」，引發爭議。對此，內政部長劉世芳今(3)日表示，錢麗的說法充滿矛盾，「她回去中國就可以了，不用到台灣來」。

中配錢麗因經營解放軍粉專、宣揚武統，被註銷台灣身分及戶籍，移民署昨日也表示，經會商相關機關後，已廢止錢麗依親居留許可。而錢麗則在臉書發文，稱自己遭到迫害，將會依法採取行政救濟途徑，提起行政訴願。錢麗還在貼文中寫下「將來若大家能選擇，請給中國共產黨一個在台執政機會，因為只有它的遠見規劃才能讓絕大多數台灣人民過得更好」。

對此，劉世芳今日表示，不針對個案做回應，但不管錢麗要提訴願還是行政訴訟都尊重。劉世芳也說，「先來後到」的中華民國國民，就是要尊重台灣的法治，而且台灣是有自由法治跟民主的地方，不希望任何人用任何其他理由來踐踏台灣法律尊嚴。

至於錢麗稱「給中國共產黨在台執政機會」，劉世芳認為，這是個政治問題，但也充滿矛盾。「如果用她這樣的想法，那她回去中國就可以了，不用到台灣來，堅持用中華民國國民身分，這不是充滿矛盾嗎？」

