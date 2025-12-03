中配錢麗喊：給中共在台執政機會！劉世芳1句話嗆爆

政治中心／楊佩怡報導

中配錢麗日前因在臉書公然宣揚武統、吹捧中國解放軍，便被政府裁定除籍，並變回居留狀態；但她仍因極端言行遭到其他中配檢舉，如今內政部等機關再度對此進行審議，最終決定廢止依親居留改為「停留」，不僅無法使用健保，也無法工作。然而她竟在臉書發文批評政府，甚至稱「請給中國共產黨一個在台執政機會」。對此，內政部長劉世芳「1句話」嗆爆。





劉世芳今（3）日針對錢麗事件回應直言「那她回去中國大陸就可以了」。（圖／民視新聞資料照）

劉世芳今（3）日在立法院受訪時，回應中配在台灣合法居留的問題，根據《三立新聞網》報導，劉世芳表示她不會依個案回答，不管她要提訴願或行政訴訟，內政部都會給予尊重；但她要強調的是，先來後到的中華民國國民，「就是要尊重台灣的法治」，且台灣是個有自由法治跟民主的地方，不希望任何人、用任何其他理由來踐踏台灣法律的尊嚴。被追問錢麗說的「請給中國共產黨一個在台執政機會」，劉世芳則指出這是政治問題，同時也充滿矛盾，「如果她用這樣的想法，那她回去中國大陸就可以了，不用到台灣來，而且她很堅持要用中華民國國民的身分，這不是充滿了矛盾嗎」。

中配錢麗因公開宣揚武統、吹捧中國解放軍，最終遭廢止依親居留，改為停留，除了不能用健保外，也不能工作。（圖／民視新聞）

回顧整起事件，中配錢麗不僅是臉書社團「中國人民解放軍」管理員，同時也是華碩員工。該社團經常發表主張武統，還有以軍事消滅中華民國主權的言論，內政部等機關日前認定，錢麗的言行有危害台灣國家安全與社會安定之虞，因此廢止定居許可，更改為「依親居留」；民團也呼籲應註銷其居留權，將她驅逐出境。雖然被改為居留，但仍可以使用台灣健保，讓不少中配看不下去相政府檢舉。最終內政部等機關決議「廢止依親居留權」，狀態退回至「停留」，不僅無法使用健保、無法工作，並且從12月1日就生效。據了解，錢麗已在2日晚間去華碩辦理離職手續。

中配錢麗經常在臉書社團中發表統戰言論，不少中配都看不下去，紛紛向政府檢舉她。（圖／翻攝自臉書社團「中國人民解放軍」）





