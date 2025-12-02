中配錢麗喊「給中共在台執政機會」 民進黨團驚喊：真是史無前例

民進黨立法院黨團召開「保台都被擋、賣台都通過」記者會。陳祖傑攝



中配錢麗因宣揚武統遭註銷其台灣戶籍、身份，並廢止居留許可，她今（12/2）天在臉書發文，表示自己被賴清德政府政治迫害，更公開喊話「請給中國共產黨一個在台執政機會」。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱說，這是史無前例，台灣人都很清楚，可以在台灣言論自由批評總統，但中國人民可不敢在中國批評習近平。

民進黨團今天下午召開「保台都被擋、賣台都通過」記者會，會後有媒體問到錢麗高喊「給中共在台執政機會」，鍾佳濱、陳培瑜都忍不住表示「蛤？」鍾佳濱說，這真的是史無前例，從來沒有發生過，過去曾有中國網友到前總統蔡英文臉書上說，「老子今天特意翻牆罵你，讓你知道『民主』有什麼好？」就是一種教訓、狂妄的語氣，但他們敢用這種口氣跟村長、長官說「老子」兩個字嗎？

廣告 廣告

鍾佳濱認為，「史無前例」的錢麗講了「史無前例」的話，她可以在台灣批評總統賴清德，但有能力在中國指控、辱罵、批評習近平嗎？台灣民眾都很清楚，你每個人都可以在台灣言論自由下批評總統，但中國人民可不敢在中國批評習近平。

沈伯洋說，消滅中華民國、消滅台灣，相信大家都應該知道是非法行為，所以非法行為、非法主張根本不應該進入到這個制度裡面才對，不能夠做非法的事情就說是司法迫害，但過去一年多太多類似事件，貪污也說是民進黨司法迫害、偽造文書也說是司法迫害，這是非常不好的習慣，法治已經建立起來，大家應該遵守遊戲規則。

更多太報報導

華碩中配員工錢麗依親居留遭廢止 怒批「政治迫害」將提訴願

僅中配父母依親可加健保 石崇良直呼不公平：我就講真話

藍修《國籍法》助中配參政 內政部仍公告明年選舉要具結國籍