中配錢麗喊「請給中共在台執政機會」 劉世芳：回中國就可以了

中配錢麗昨po文「給中共一個在台執政機會」，內政部長劉世芳回應，「如果她用這樣的想法，回去中國大陸就可以了」。（鏡報李智為攝）

中配錢麗近日爭議不斷，她昨（2）日po文，指台灣需要更好有遠見的政黨團隊來執政，「將來若大家能選擇，請給中國共產黨一個在台執政機會」，此言論曝光引發熱議論。內政部長劉世芳今（3）日受訪回應，這是一個政治問題，但是也充滿矛盾，「如果她用這樣的想法，回去中國大陸就可以了」。

錢麗因經營解放軍粉專「中國人民解放軍」宣揚武統，遭內政部等機關註銷台灣身分及戶籍，她以依親居留身分留在台灣，但仍持續發表武統演論。後來，內政部等機關跨部會審議後，決議廢止她的依親居留，不得使用健保，也不能工作，移民署前（1）日送達通知書後正式生效。

廣告 廣告

錢麗昨天不滿於臉書po文，指台灣需要更好有遠見的政黨團隊來執政，來增進全體台灣人民福祉，為中華民族謀幸福。「我雖無黨派人士，從社區到企業，以擔任社區管委會委員及企業勞方代表為基礎，一直踐行『為人民服務之理念』，相信，每一個熟悉我這18年來經歷的人，無關任何權勢和利益，都清楚地知道我為人民服務初心非常純粹，這是一種文化信仰和理念堅持與實踐。」

錢麗接著更提到，自己知道大家擔心的是什麼，相信她比大家對政黨的要求更嚴格。「所以非常誠懇希望全體台灣人民，將來若大家能選擇，請給中國共產黨一個在台執政機會，因為只有它的遠見規劃才能讓絕大多數台灣人民過得更好，也只有它才能讓台灣公共建設基礎設施變得更好，讓企業發展更有健康的政權穩定的營商環境。也只有它才能讓台灣在國際上更有發揮價值的平台和空間。」

對此，劉世芳今接受媒體訪問時，這是一個政治問題，但是也充滿矛盾，「如果她用這樣的想法，回去中國大陸就可以了，不用到台灣來，而且很堅持要用中華民國的身分，這樣不是充滿矛盾嗎？」

更多鏡週刊報導

中國不認《舊金山和約》！ 蔡阿嘎赴日實測：習近平唬爛

高市早苗大麻煩來了？ 邱毅批還去惹怒中國：搞成萬箭穿心

中國強調從未接受過《舊金山和約》 石明謹：所以台灣還是日本領土耶