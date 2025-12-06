中配錢麗嗆「台灣社會不健康」 周玉蔻反酸：收容妳真的不健康

中國籍配偶錢麗因宣揚武統，遭註銷台灣身分與戶籍。(翻攝自錢麗臉書)

中國籍配偶錢麗因宣揚武統言論，遭撤銷台灣身分與戶籍，並被廢止依親居留許可，目前已搭機返回中國，她於今（6日）發表聲明，直言「台灣社會已處於不健康的治理氛圍，社會大眾需要時間來冷靜，待大家能理性傾聽再回台」。對此，資深媒體人周玉蔻發文反酸「台灣收容錢麗這種中配真的不健康」。

任職於華碩的中國籍配偶錢麗因經營臉書粉絲專頁「中國人民解放軍」，宣揚武統言論，內政部等機關日前經審議，認定此行為「有危害台灣國家安全與社會安定之虞」，註銷其台灣身分與戶籍，並廢止依親居留許可，錢麗則於3日晚間搭機返回中國。

錢麗今（6日）發布聲明，稱台灣社會已被「台獨政權」營造的仇恨、對立、反中抗中社會氛圍包裹，大眾已無冷靜、理性、客觀溝通的可能，「台灣社會已處於不健康的治理氛圍，社會大眾需要時間來冷靜，待大家能理性傾聽再回台」。

對此，資深媒體人周玉蔻發文表示，「台灣社會不健康？對！收容了錢麗這種中配真的不健康！」她批評，中配遭取消居留證、偷偷溜回中國四川後，居然發文嗆「台灣社會不健康」，台灣社會收容錢麗，給予其家庭、工作、身分，竟然還被她翻雲覆雨攪和、破壞內部和諧許多年，很不健康，「錢麗依法離境了，台灣真是健康！」





