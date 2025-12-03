中配錢麗嗆「給中共執政」...林修民分析「囂張底氣」來自國民黨在背後撐腰、台灣科技廠商需要依賴中國市場

任職於華碩工會的中國籍配偶錢麗日前遭爆管理臉書社團「中國人民解放軍」宣揚武統，更在公司內以中國相關法律檢舉同事與長官，其台灣戶籍、身份與居留許可皆遭廢止。而錢麗昨（2日）嗆聲，「給中國共產黨一個在台執政機會」。對此，科技專欄作家林修民直指，「錢麗的先生和國眾兩黨才應該給中國共產黨一個機會」。

林修民於臉書以「中配錢麗先生和國眾兩黨才應該給中國共產黨一個機會」為題發文指出，錢麗日前因在社群上公然鼓吹武統、稱讚中國解放軍，再加上她任職華碩期間，竟以中國法律為依據，檢舉同事與主管，行徑引發全國譁然。

林修民表示，經內政機關審議後，正式廢止錢麗的依親居留，並自1日開始生效，但面對這項處分，錢麗反而公開嗆聲，「應給中國共產黨一次在台執政的機會，只有他們的遠見與規劃，才能讓多數台灣人民過得更好！」

林修民提及，說到中共治理國家的卓越成績，大概就是最近香港新聞最為經典。他指出，在中共治理香港即將邁入30年之際，外媒提問香港特首李家超，發生宏福苑大火這種人間慘事，「你這個特首怎麼有臉繼續幹下去？」只見李家超臉不紅氣不喘的，繼續揚言要嚴懲這些煽動政府的犯罪份子，「只差沒有說要把提問的外媒抓去關」。

林修民表示，事實上，全球歐美日為首的自由法治陣營，跟中俄朝爲首的恐怖極權陣營分立已經形成，「台灣多數人根本沒有興趣加入中共管理，享受今日香港一樣的大火體驗」。她質問，既然台灣人沒有興趣，「為什麼錢麗的老公跟國眾兩黨不回到中國，享受中共優秀的治國能力呢？ 非得一定要滯留在台灣不可？ 給中國共產黨一個機會不好嗎？」

林修民續指，「為什麼這個中配敢這麼囂張？」他說，錢麗除了認為她有國民黨掌握台北縣市首長能力給她在背後撐腰以外，台灣科技廠商需要依賴中國市場，也是她敢在公司內橫著走路的原因。

「中國製造的資訊產品日薄西山」，林修民表示，歐美日爲首的國家，已經慢慢察覺中國製造的資通訊產品有嚴重的資訊安全與國家安全的威脅，「越來越多的國家開始重視資通產品China-Free（指絕不含中國製品）的重要性」。

林修民指出，在這個地球上，真正把中國製造的資通產品當成自己人毫無防備的國家，大概只有俄羅斯、北韓或是伊朗。不過，他點出，「問題是，這些國家絕大多數都是歐美日抵制的對象；這些國家出口量真的非常非常的少，幾乎趨近於零」。

「中國內銷持續下滑」，林修民表示，在內銷的部分，「整體中國的經濟持續下行，目前仍然看不到底部」。他說明，原因是中國放棄了改革開放的經濟路線，而走回前中國領導人毛澤東大躍進的發展路線，許多歐美日廠商已經紛紛開始關閉中國國內的工廠。

「中共務實的本性」，林修民接續說道，另外值得一提的是，「中國人重視民族主義口號是假的，超級務實的本性才是真的」。他指出，「中國人的什麼愛國，那都只是嘴巴說說而已，因為他們非常的聰明，絕對不會去做愛國卻犧牲自己的笨事情」。

林修民嘲諷，「他們會不會買你的產品，只有一個原因：就是你的產品到底好不好！」他說，只要產品好，即便口頭整天文攻武嚇，中國人還是一樣像蝗蟲般，到日本觀光採買，「你的產品不好，就算你跪下來喊九二共識，他依然不會跟你買任何一項產品，2012年某個台灣手機品牌女企業家（指HTC創辦人王雪紅）就是經典案例」。

