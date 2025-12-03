中配錢麗嗆「給中共執政」...林修民分析「囂張底氣」來自國民黨在背後撐腰、台灣科技廠商需要依賴中國市場
任職於華碩工會的中國籍配偶錢麗日前遭爆管理臉書社團「中國人民解放軍」宣揚武統，更在公司內以中國相關法律檢舉同事與長官，其台灣戶籍、身份與居留許可皆遭廢止。而錢麗昨（2日）嗆聲，「給中國共產黨一個在台執政機會」。對此，科技專欄作家林修民直指，「錢麗的先生和國眾兩黨才應該給中國共產黨一個機會」。
林修民於臉書以「中配錢麗先生和國眾兩黨才應該給中國共產黨一個機會」為題發文指出，錢麗日前因在社群上公然鼓吹武統、稱讚中國解放軍，再加上她任職華碩期間，竟以中國法律為依據，檢舉同事與主管，行徑引發全國譁然。
林修民表示，經內政機關審議後，正式廢止錢麗的依親居留，並自1日開始生效，但面對這項處分，錢麗反而公開嗆聲，「應給中國共產黨一次在台執政的機會，只有他們的遠見與規劃，才能讓多數台灣人民過得更好！」
林修民提及，說到中共治理國家的卓越成績，大概就是最近香港新聞最為經典。他指出，在中共治理香港即將邁入30年之際，外媒提問香港特首李家超，發生宏福苑大火這種人間慘事，「你這個特首怎麼有臉繼續幹下去？」只見李家超臉不紅氣不喘的，繼續揚言要嚴懲這些煽動政府的犯罪份子，「只差沒有說要把提問的外媒抓去關」。
林修民表示，事實上，全球歐美日為首的自由法治陣營，跟中俄朝爲首的恐怖極權陣營分立已經形成，「台灣多數人根本沒有興趣加入中共管理，享受今日香港一樣的大火體驗」。她質問，既然台灣人沒有興趣，「為什麼錢麗的老公跟國眾兩黨不回到中國，享受中共優秀的治國能力呢？ 非得一定要滯留在台灣不可？ 給中國共產黨一個機會不好嗎？」
林修民續指，「為什麼這個中配敢這麼囂張？」他說，錢麗除了認為她有國民黨掌握台北縣市首長能力給她在背後撐腰以外，台灣科技廠商需要依賴中國市場，也是她敢在公司內橫著走路的原因。
「中國製造的資訊產品日薄西山」，林修民表示，歐美日爲首的國家，已經慢慢察覺中國製造的資通訊產品有嚴重的資訊安全與國家安全的威脅，「越來越多的國家開始重視資通產品China-Free（指絕不含中國製品）的重要性」。
林修民指出，在這個地球上，真正把中國製造的資通產品當成自己人毫無防備的國家，大概只有俄羅斯、北韓或是伊朗。不過，他點出，「問題是，這些國家絕大多數都是歐美日抵制的對象；這些國家出口量真的非常非常的少，幾乎趨近於零」。
「中國內銷持續下滑」，林修民表示，在內銷的部分，「整體中國的經濟持續下行，目前仍然看不到底部」。他說明，原因是中國放棄了改革開放的經濟路線，而走回前中國領導人毛澤東大躍進的發展路線，許多歐美日廠商已經紛紛開始關閉中國國內的工廠。
「中共務實的本性」，林修民接續說道，另外值得一提的是，「中國人重視民族主義口號是假的，超級務實的本性才是真的」。他指出，「中國人的什麼愛國，那都只是嘴巴說說而已，因為他們非常的聰明，絕對不會去做愛國卻犧牲自己的笨事情」。
林修民嘲諷，「他們會不會買你的產品，只有一個原因：就是你的產品到底好不好！」他說，只要產品好，即便口頭整天文攻武嚇，中國人還是一樣像蝗蟲般，到日本觀光採買，「你的產品不好，就算你跪下來喊九二共識，他依然不會跟你買任何一項產品，2012年某個台灣手機品牌女企業家（指HTC創辦人王雪紅）就是經典案例」。
（圖片來源：林修民臉書、錢麗臉書）
更多放言報導
陳立武宣布「公司全力支持羅唯仁」...林修民指「英特爾內部腐敗」又找一個「不把誠信當回事」的執行長來：要回正軌還有漫漫長路
致電川普抗議無效還間接凸顯「美日情誼」...林修民酸習近平無招可打：按數據，日本根本無須理會中國
其他人也在看
吳建豪暴瘦模樣曝光！模樣完全認不出來 F4演唱會合體倒數獨缺他不參加
F4合體登台倒數，成員吳建豪近期在社群曝光一張電梯自拍照，卻因「暴瘦」模樣引發粉絲熱烈討論。他身穿黑色背心準備出門遛狗，手臂線條依舊結實，但臉部明顯消瘦，讓大批歌迷驚訝留言：「不要再瘦了！」、「怎麼突然變老了？」更有人直呼一度認不出他來。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 11
調酒師男友Sam「曬出張惠妹超狂美照」 罕見露出香肩...網友湧入狂讚
張惠妹日前宣布今年12月31日將唱回家鄉，跟A-Lin、戴愛玲等多位歌手，一起陪伴歌迷在台東國際地標海濱公園跨年，接獲消息後許多粉絲馬上訂車票跟住宿，打算跟心愛的天后一起狂歡到天亮。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 3
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 167
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 9 小時前 ・ 3
清水地熱、太平山都輸了！宜蘭最夯景點狂吸134萬人，遊客讚：好拍又好玩
宜蘭擁有得天獨厚的自然環境與深厚的文化底蘊，從壯麗的山林景緻、綿延的海岸線，再到保存完整的傳統藝術，提供了豐富多元的旅遊體驗。根據交通部觀光署最新數據顯示，2025年１月至９月期間，宜蘭各大景點吸引了食尚玩家 ・ 9 小時前 ・ 6
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 130
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 130
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星
日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 39
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 22
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 110
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
在一起越久，越容易開始敷衍的星座TOP4：雙子越熟越隨便，「這星座」愛久了就開始愛理不理
當一段感情走過最初的心動期，進入穩定、熟悉的階段，有些星座不但不會越愛越深，反而開始展現出「越熟越隨便」的真面目。不是不在乎、不是不喜歡，只是他們把你放進了「最安心、最放鬆」的位置，也因此——最容易被忽略、被敷衍。今天就來揭曉：那些越熟越隨便，愛久了就容易開始敷衍的星座 TOP4。bella儂儂 ・ 8 小時前 ・ 2
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 142
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 1 天前 ・ 19
不讓我抽不給你走！18歲屁孩邊走邊抽菸遭勸導 「三秒」封車騎士崩潰：不是我的車
新北市淡水1名18歲鍾姓男大生，11月28日下午因在淡江大學後方通學巷邊走邊抽菸，遭20歲賴姓男子勸導，沒想到他竟心生不滿，前往附近超商購買三秒膠，並滴入機車的鑰匙孔中，造成車輛無法正常使用，因車輛是賴男向朋友商借使用，他發現後立即報案，警方循線查獲鍾男到案，警詢後依毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 30
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 15