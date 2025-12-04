中配錢麗在台停留期限？梁文傑曝她需照顧公婆子女：尊重移民署權責審認

記者盧素梅／台北報導

陸委會副主委梁文傑。（圖／翻攝畫面）

中國配偶錢麗因為宣揚武統遭到內政部等機關註銷她的台灣身分與戶籍，近日再度因為在依親居留期間之行為，有危害國家安全或社會安定之虞，而遭到廢除依親居留許可，至於她的最後居留期限？陸委會副主委梁文傑今（4）日表示，移民署已經廢止她在台灣的居留許可，但是考慮到她的丈夫，長年在海外工作，她的夫家還有公婆，子女要照顧，所以給她停留的許可。至於停留的期限？梁文傑表示，那就尊重主管機關移民署的權責來審認。

任職於華碩工會的中配錢麗，先前遭踢爆經營臉書粉絲專頁「中國人民解放軍」，宣揚武統，更在公司內以中國相關法律檢舉同事與長官，中國配偶錢麗經營臉書粉絲專頁「中國人民解放軍」，宣揚武統，內政部等機關審議後，認定她的行為有危害台灣國家安全與社會安定之虞，註銷她台灣身分與戶籍，並在跨部會審議後於 12 月 1 日被廢止依親居留許可，連同健保，工作一併取消，移民署日前送達通知書後正式生效。

不過，錢麗昨天在臉書發文，指控遭賴清德政府「政治迫害」，更稱「若大家能選擇，請給中國共產黨一個在台執政機會，因為只有它的遠見規劃才能讓絕大多數台灣人民過得更好」，她並且稱會提訴願。

陸委會下午舉行記者會，有媒體詢問，中配錢麗喊話給中共執政的機會，目前已廢止其依親居留，請問她的最後居留期限？梁文傑回應，這個案子是這樣，移民署已經廢止錢麗在台灣的居留許可，但是考慮到她的丈夫，長年在海外工作，她的夫家還有公婆，子女要照顧，所以給她停留的許可。至於停留的期限，那就尊重主管機關，也就移民署的權責來審認。

