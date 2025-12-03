中配錢麗在台宣揚武統遭檢舉 內政部廢止其「依親居留」
中配、前華碩員工錢麗，因在網路上經營解放軍粉專、發表宣揚武統的言論，遭內政部審議後撤銷台灣身分與戶籍。其後又被檢舉在臉書貼出「統一計時打卡」等貼文，引發其他中配不滿，紛紛提出檢舉，最終內政部相關單位決議，廢止她在台灣的依親居留。
錢麗日前被內政部撤銷台灣身分與戶籍，如今她在台灣的依親居留也遭廢止。圖／翻攝自Facebook@錢麗
錢麗稱遭「政治迫害」 喊給共產黨在台執政機會
錢麗相關言論涉及危害台灣國家安全與社會安定，她在短時間內從擁有台灣戶籍，轉為依親居留，最後退回停留身分，健保等社會福利也因此全部喪失。錢麗接獲通知後，則在臉書發文，聲稱自己遭到「政治迫害」，並表示如果可以選擇，「請給中國共產黨一個在台執政機會」，強調將提起行政訴願，向內政部求償。
錢麗於臉書發文稱「若能選擇請給中國共產黨一個在台執政機會」。圖／翻攝自Facebook@錢麗
內政部長劉世芳表示，不針對個案回應，但「先來後到的中華民國國民，就是要尊重台灣的法治」。她也談到錢麗近日的發言指出，「這樣她回去中國大陸就可以了，不用到台灣來，而且又很堅持，要用中華民國國民的身分，『這個不是充滿了矛盾嗎』。」
錢麗已完成離職程序 華碩：一切依規處理
另外，錢麗來台期間曾在華碩任職，華碩回應表示，相關事項一切依規處理，週二傍晚錢麗已完成離職程序。
立法院方面，民進黨立委鍾佳濱表示，錢麗會受到目前這樣的處置，是因為「藉由言論自由的主張，已經違反法律的規定」。國民黨立委王鴻薇則認為，若當事人提出行政訴願並獲勝訴，內政部就應該尊重相關裁決。中配武統言論問題再度引發爭議，提起行政訴願能否成功，相關部會研議後，將會做出最好的判斷。
台北／陳可親、班瑪旺嘉 責任編輯／周瑾逸
