即時中心／潘柏廷報導

華碩一名中配女員工錢麗在臉書宣揚武統，被撤銷戶籍，不過，國台辦發言人張唅昨（5）日稱這是民進黨政府的綠色恐怖。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（6）日下午則強調是依法行政，他更強調，現在錢麗被政府撤銷定居後成為長期居留，但如果錢麗相關言行還是繼續的話，那對方的長期居留狀態，可能變成政府不得不依法處理。

陸委會今日下午4時召開例行記者會，並由梁文傑主持；有記者問到，陸委會上週提到錢麗，目前已經取消其除籍，而今天國台辦發言人則稱是民進黨的「綠色恐怖」，想問副主委怎麼看？

對此，梁文傑強調，政府是按照兩岸條例依法行政，且對於每個個案都審慎處理；對於錢麗這個聲明，要再次聲明，由於對方是定居狀態，被政府撤銷定居後成為長期居留，但如果錢麗相關言行還是繼續的話，那對方的長期居留狀態，可能變成政府不得不依法處理，「我們是希望每一位中配朋友到台灣都能安居樂業，但如果說對於台灣社會安全秩序、國家安全安定造成影響，都不是所樂見的」。

原文出處：快新聞／中配錢麗宣傳武統遭除籍 陸委會：若言行繼續不得不依法處理

