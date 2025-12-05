中配錢麗宣揚武統遭廢依親居留 移民署證實已自行搭機離台

移民署證實中配錢麗已自行搭機離台。（翻攝自錢麗臉書）

鼓吹武統的中配錢麗先是被註銷台灣身分與戶籍，近日又遭廢止依親居留。陸委會日前考量她的狀況予以停留許可，如今傳出錢麗已於3日晚間搭機返回中國。

曾任職於華碩的錢麗因經營臉書粉專「中國人民解放軍」宣揚武統，更以中國相關法律檢舉同事台獨，其行為「有危害台灣國家安全與社會安定之虞」，遭內政部註銷她的台灣身分與戶籍，並在跨部會審議後於12月1日廢止依親居留許可，連同工作與健保一併被取消。

移民署1日送達通知書後正式生效，依法不得使用健保與工作。華碩指出，會由人資部門聯繫並請示政府單位，強調會恪遵主管機關決議，依規處理後續勞動關係。陸委會4日指出，考量錢麗丈夫長年在海外工作，夫家仍有公婆、子女需要照顧，故給她停留的許可。

據《自由時報》報導，錢麗3日晚間在移民署的監控下搭乘四川航空離開台灣，其班機為19時21分從台北松山飛往重慶江北。移民署表示，錢女近日已自行搭機返回中國，至於她未來會以何種名義申請來台，仍要視其個人需求而定，屆時移民署會與陸委會等機關依法審理。

