中配錢麗宣揚武統遭廢居留 華碩員工爆「人資監視下打包走人」

中配錢麗經營解放軍粉專「宣揚武統」，遭廢止依親居留。翻攝自臉書直播



華碩員工、中配錢麗先前因經營解放軍粉專宣揚武統，被內政部註銷台灣身分及戶籍，移民署昨日再廢止其依親居留許可，使錢麗從「依親居留」再退回到「停留」的最低階狀態，錢麗則揚言將提起行政訴願。對此，反紫光奇遊團成員許美華昨日（12/2）在臉書發文細數錢麗在華碩的種種惡行；今日（12/3）又再度發文指出，收到好幾位華碩員工回報，錢麗已於昨晚被公司解職，「在人資監視下立即打包離開公司」。

許美華昨日在臉書發文指出，內政部及陸委會相關機關，先是於10月底認定錢麗的行為有危害台灣國家安全與社會安定之虞，並註銷她的台灣身分和戶籍，讓錢麗在台灣的狀態退回「依親居留」，不過仍可享用健保等社會福利，引起不少中配不滿。後續內政部等機關再次跨部會審議後，決議進一步廢止她的依親居留，讓錢麗的在台狀態退回「停留」，依法不得使用健保、也不能工作，昨日移民署派員送交書面資料給錢麗後，這個新的行政判定就正式生效，「內政部有做事，給讚。」

許美華批評，錢麗在華碩內部一直非常囂張，除了在工會搞統戰，更曾經指控包括CEO在內的多位華碩員工台獨，甚至搬出中國法條，稱華碩觸犯中國的「分裂國家罪」，後來還經營臉書粉專「中國人民解放軍」宣揚武統，讓華碩內部相當頭痛。

許美華透露，大概從半年多前開始，就有多位在華碩內部任職的員工向她投訴錢麗的誇張事跡，華碩管理階層也曾記過錢麗幾次警告，卻一直不敢下重手解雇她，就是擔心她鬧事找麻煩。如今內政部出手，終於幫華碩送走這個瘟神，到處陳情抗議的員工們也終於看到正義。

許美華質疑，錢麗昨日還在臉書連續發文痛批「綠色恐怖」，還說自己的工作權、勞健保權益被損害，揚言在30天內提起行政訴願維護自身權益，甚至還發文呼籲全體台灣人民給中國共產黨一個在台執政機會，因為只有共產黨的遠見規劃，才能讓絕大多數台灣人過得更好，「就在香港大埔惡火，香港人連想要一個真相都不可得，香港已經完全被中國極權控制的今天，真是受夠了錢麗這種睜眼說瞎話的無恥統戰謊話。」

許美華也強調，不是所有中配都是錢麗，先前就曾有中配粉絲在她的臉書留言表示，她已來台灣很多年、很珍惜在台灣的自由生活，希望跟孩子能在台灣安身立命，把台灣當成永遠的家園，不要再逃離了，「這就是善良中配跟錢麗的差別。」許美華也直言，台灣是法治國家，就給錢麗行政訴願的合法權益，但走完法律程序，「請內政部盡快行動，把錢麗送回她最愛的祖國，叫她滾就是了！」

今日許美華再度發文表示，收到好幾位華碩員工回報，錢麗已於昨晚被公司正式解職，在人資監視下立即打包離開公司，現在就等移民署遣返，「恭喜華碩的大家！」

