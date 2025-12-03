中配錢麗宣揚武統「共產黨在台執政」 昨已從華碩離職

中配錢麗宣揚武統引發爭議，昨已完成華碩離職程序。資料照，翻攝華碩網站



中國籍配偶、華碩員工錢麗因宣揚武統，遭內政部廢止依親居留；華碩表示，將恪遵主管機關決議，依規定處理後續勞動關係，而她昨傍晚（12/2）也已完成華碩的離職程序。

錢麗因經營臉書粉絲專頁「中國人民解放軍」宣揚武統，內政部等機關認定，其行為有危害台灣國家安全與社會安定之虞，註銷台灣身分與戶籍，之後經內政部、移民署等機關審議後，廢止其依親居留許可。

錢麗昨又在社群發文，希望給中國共產黨在台執政的機會，並在網路表示，將依法採取行政救濟，提起行政訴願，維護自己的權益，並向內政部及行政院求償。

華碩接獲消息後回應，將恪遵主管機關決議，依規處理後續勞動關係，昨傍晚錢麗已完成離職程序。

