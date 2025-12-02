中配錢麗居留遭廢喊「給中共在台執政機會」 民進黨團嗆：史無前例

即時中心／潘柏廷報導

中配錢麗任職台灣筆電大廠華碩，但近期因在臉書宣揚武統，而被我國撤銷戶籍；錢麗今（2）日更在臉書證實被廢止依親居留，還宣稱「將來若大家能選擇，請給中國共產黨一個在台執政機會」。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱下午回應喊出「史無前例」，並指出錢麗說這種史無前例的話，讓人覺得非常訝異，錢麗可以在台灣批評賴清德，但有能力在中國批評習近平嗎？

民進黨立院黨團今日下午召開記者會，痛批藍白將設立「自由貿易示範區」的《離島建設條例》修正草案、《黨產條例》排除救國團版本的草案逕付二讀；就媒體談到錢麗被廢除依親居留，更在臉書喊話「請給中國共產黨一個在台執政機會」一事，鍾佳濱便說：「史無前例」，使得坐在一旁開記者會的綠委沈伯洋、書記長陳培瑜不禁笑出來。

接著，鍾佳濱表示，這是從來沒發生過的，就像不久之前有人在前總統蔡英文臉書說「老子今天翻過牆來告訴你，什麼叫做民主，老子要教訓你」；雖然講得口氣很狂妄，但看到蔡英文臉書說，對方必須透過翻牆罵蔡英文，但是問對方敢在中國對村長、長官說「老子要教訓你」嗎？敢講「老子」這2個字嗎？不要說當著習近平的面，就單著村長的面前都不敢說「老子」。

因此，鍾佳濱也表示，很清楚知道錢麗說這種史無前例的話，讓人覺得非常訝異，錢麗可以在台灣批評賴清德，但有能力在中國批評習近平嗎？

沈伯洋則提到，消滅中華民國和台灣，每一個國民都知道是非法行為，因此做非法的行為、有非法的主張根本都不應該能夠進入到制度內，「不能做非法的事情就說是司法迫害，這一年來已經太多了，貪污、偽造文書、詐欺都說是民進黨司法迫害，現在連消滅中華民國、台灣被處置也說是迫害，這是不好的習慣」。

綜合上述，沈伯洋認為，現在法治已經建立起來，其實大家應該遵守遊戲規則，進入民主程序裡面，而不是用非法的主張。

至於，陳培瑜則回應，錢麗不如回去跟中國所有高官講，全世界自由民主國家都非常樂意進入中國，進一步分享民主自由實踐的經驗，不如拜託中共與其支持者給全世界民主自由國家一個機會，到中國境內實施民主自由，讓人民看看什麼叫真正的選舉。

「可以一邊投票一邊罵總統，還可以一邊在立法院裡面亂修改法律，這才是真正民主自由體現」，陳培瑜也稱，雖然有些混亂和沒效率，但是多元樣態都希望每個人可以持續發聲。

