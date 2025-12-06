中配錢麗已經離台！返中後再開嗆「行政暴力」、「台灣處不健康治理氛圍」

中國籍配偶、前華碩員工錢麗因宣揚武統言論，遭內政部認定有危害台灣國安和社會安全的疑慮，撤銷其台灣身分與戶籍，並廢止其依親居留權；昨（5日）移民署證實，錢麗已自行搭機出境。不料，今（6日）錢麗於臉書發文嗆聲，在經歷9個月的「行政暴力」後，了解台灣已處於不健康的治理氛圍。

錢麗今日於臉書發文稱，「鑒於台灣社會已被民進黨台獨政權，營造的仇恨、對立、反中抗中社會氛圍包裹，社會大眾已無冷靜、理性、客觀溝通的可能」。她表示，已經處理完各項生活事務，並規劃好家人互相照顧，隨後臨時改機票，「已於12月3日晚間從松山機場離開台灣，返回中國」。

錢麗更嗆聲，經過體驗台灣當局9個月的行政暴力得出結論，「瞭解到台灣社會已處於不健康的治理氛圍，社會大眾需要時間來冷靜，待大家能理性傾聽再回台」。她說，相關案件將持續跟進，同時籲請社會大眾給予身在台灣的家人一個安心生活的空間，認為這才是成熟文明社會該有的樣子。

（圖片來源：錢麗臉書）

