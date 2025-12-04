中配錢麗廢居留許可卻未驅逐出境？ 陸委會說明原委

梁文傑今日回應，考量錢麗丈夫長年在海外工作，夫家仍有公婆、子女需要照顧，故給她停留的許可，而期限則尊重主管機關移民署的權責來審認。（翻攝畫面）

中配錢麗因宣揚武統遭註銷台灣身分與戶籍，近日也被廢止「依親居留」。至於她的最後居留期限為何？陸委會副主委梁文傑今日回應，考量其丈夫長年在海外工作，夫家仍有公婆、子女需要照顧，故給她停留的許可，而期限則尊重主管機關移民署的權責來審認。

曾任職於華碩的錢麗被踢爆經營粉專「中國人民解放軍」宣揚武統，更於檢舉同事台獨，其行為「有危害台灣國家安全與社會安定之虞」，遭內政部註銷她的台灣身分與戶籍，並在跨部會審議後於12月1日廢止依親居留許可，連同工作與健保一併被取消，移民署日前送達通知書後正式生效。

廣告 廣告

陸委會今（4日）召開記者會，有媒體提及，目前錢麗已被廢止依親居留，請問她的最後居留期限？梁文傑表示，移民署已廢止錢麗在台的居留許可，但考量她丈夫長期在海外工作，其夫家仍有公婆、子女要照顧，故予以停留許可；而停留的期限則要尊重主管機關，即移民署的權責來審認。

更多鏡週刊報導

中配錢麗「遭廢止依親居留」喊司法迫害！綠黨團酸爆 華碩回應了

轟鄭麗文誘導講統一 中配中常委何鷹鷺退黨：這個國民黨我不想玩了

修《國籍法》替中配參政解套「侯友宜回應了」 國民黨：不滿可提修憲