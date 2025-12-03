中配錢麗無法工作！竟衝華碩「做這1事」公司回應了

政治中心／周孟漢報導



中國配偶錢麗因經營解放軍粉專「宣揚武統」，遭認定危害台灣國家安全與社會安定之虞，日前被註銷台灣身分與戶籍，沒想到內政部再次跨部會審議後，決議廢止其「依親居留」，狀態退回至「停留」，無法工作也無法使用健保，錢麗所任職的華碩也做出回應，透露錢麗在收到移民署書面資料後，就火速做出「1舉動」。





中配錢麗沒健保也不能工作！火速衝華碩「做這1事」公司回應了：依規處理

內政部決議廢止錢麗的「依親居留」，狀態退回至「停留」，無法工作也無法使用健保。（圖／民視新聞）

錢麗在本月1日收到移民署資料後，此決議立即生效，意味著她當下就無法使用健保、無法工作，雖然她持續透過臉書發文，痛批遭民進黨政治迫害，甚至在文章中喊話「請給中國共產黨一個在台執政機會」，並強調自己會依法採取行政救濟途徑，在30天內提起行政訴願，維護自身合法權益，損害之權益亦會訴求內政部及行政院賠償。

錢麗表示會在30天內提起行政訴願，維護自身合法權益。





眼看無法工作，錢麗所任職的華碩也做出回應，根據《ETtoday新聞雲》報導，華碩表示，公司已由人資部門聯繫並請示主管機關，將「恪遵決議、依規處理後續勞動關係」；另外據了解，錢麗已在2日晚間完成離職手續，華碩則強調，尊重司法與主管機關的所有決定，並提供必要配合。

錢麗發文，寫下在華碩工作的心聲。





談到工作，錢麗也在臉書發文寫下，「從2017年入職華碩總部以來，7年9個月時間。與大家共同經歷：解決工作上的棘手問題、籌建企業內公益社團與組織、積極爭取員工福利與權益等」，強調「很榮幸於此期間與大家在華碩度過了快樂與美好、緊張與刺激、成長與挑戰的企業生活，這是我一生中值得記錄的人生階段」。

錢麗過去曾在臉書社團「中國人民解放軍」，發布統一計時打卡。（圖／翻攝自臉書社團「中國人民解放軍」）





回顧中配錢麗爭議，由於她為臉書社團「中國人民解放軍」管理員，該社團經常發表主張武統，還有以軍事消滅中華民國主權的言論，甚至連同事們也不放過，曾以中國《反分裂法》指控公司高層及同事支持台獨，讓許多同仁相當困擾。不過，雖然錢麗工作、健保全無，讓不少看不慣她的人相當滿意，但未來恐怕也將引發一連串法律攻防，行政訴願結果為何，仍有待後續觀察。

