中配錢麗稱給中共在台執政機會 鍾佳濱批「史無前例」：她敢罵習近平？

針對中配錢麗批評遭賴清德政府政治迫害，立委鍾佳濱表示，她敢在中國罵習近平嗎？（圖／袁維駿）

中配錢麗因經營臉書粉絲專頁宣揚武統，遭註銷台灣身分與戶籍，目前依親居留持續留在台灣。她今天（2日）在臉書發文表示，自己的依親居留身份遭移民署、陸委會廢除，批遭賴清德政治迫害，更稱「若大家能選擇，請給中國共產黨一個在台執政機會」。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，錢麗說了這種史無前例的話，讓人很訝異，她可以在台灣批評總統賴清德，敢在中國批評國家主席習近平嗎？

鍾佳濱用諧音表示，這個真的「史無前例」，從來沒有人發生過，他舉例之前有中國人在前總統蔡英文臉書說，「老子今天翻過牆來告訴你，什麼叫做民主」，前總統蔡英文表示，他們透過翻牆可以來我臉書批評，但敢在中國所在地對村長或習近平面前講老子這個字嗎?

鍾佳濱強調，「史無前例」的錢麗她講了「史無前例」的話，他非常訝異，在台灣因為言論自由可以批評總統，但中國人卻不敢批評習近平，「你可以在台灣指責賴清德總統，你有能力在中國批評習近平嗎？」

立委沈柏洋表示，喊消滅中華民國消滅台灣，這本是非法的行為，不能說做非法的事情就說是司法迫害，這一年來貪汙詐欺都說是司法迫害，因為被處置都說是司法迫害，如今是法治社會，犯法就是要按照規矩來。

立委陳培瑜表示，建議錢麗不如回去跟中國高官提議，讓全世界自由民主的國家可以進到中國分享自由民主、實踐民主，支持到中國境內實施選舉，讓他們發現民主國家可以一邊投票一邊罵總統，還可以在立法院亂修改法律，這才是民主體現。雖然有混亂，但每一個樣態都是讓人民持續發聲。



