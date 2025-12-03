中配錢麗稱給中共執政機會 劉世芳直嗆：回中國就好不用到台灣來

劉世芳今赴立法院內政委員會，被問及錢麗一事，她說這是先來後到的國民，要尊重台灣。（資料照片/林煒凱）

中配錢麗因經營臉書粉專宣揚武統，先後遭註銷台灣身分、戶籍，並廢止依親居留許可，日前她開直播喊冤稱遭總統賴清德政府政治迫害，她昨更在臉書發文喊，「請給中國共產黨一個在台執政機會」。對此，內政部長劉世芳今天（3日）表示，要尊重台灣的法治，「那她回去中國就可以了，不用到台灣來」。

劉世芳今天出席立法院內政委員會時，接受媒體訪問表示，中配合法居留問題，她不會就個案回答，若錢麗訴願行政訴訟她尊重，不過強調「先來後到」的國民就是要尊重台灣自由法治，不希望用各種方式踐踏台灣尊嚴。

針對錢麗還喊出「給中共執政一個機會」，劉世芳表示，這政治問題也很矛盾，這樣她回中國就好了，何必用中華民國身份，還要留在這，這不是充滿矛盾嗎？



