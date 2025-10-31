中配錢麗稱「我不能主張統一？」 邱垂正稱將開會、「不排除出境」

陸委會主委邱垂正在立院院會總質詢備詢。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 對於已經遭註銷身分證、戶籍的中國配偶錢麗因被認為發表武統言論，遭註銷身分與戶籍，但她稱自己發文被斷章取義，並稱不能主張反台獨、支持統一嗎？陸委會主委邱垂正今(31)日受訪表示，蠻遺憾的，她又持續講傷害台灣然民感情。相關機關會依照兩岸條例第18條來處理。對於是否「不排除驅逐出境？」邱垂正說，「是、是」。

任職於華碩的中國配偶「錢麗」今年5月被爆出，在公司內部發表武統台灣言論、甚至向中國檢舉自家公司執行長支持台獨，還在臉書經營「解放軍」社團，遭陸委會處理，廢止了錢女的台灣身分跟戶籍，回到居留的狀態」。但陸委會也指出，由於錢麗的婚姻關係仍存在，即便已經被除籍依法還是可以長期居留，工作和勞健保也不受影響。

不過，錢麗隨後反擊說，「發了一個各種戰鬥機的型號，然後下面配上統一，他就說，我是支持武統，我做為台灣人，我是不是跟大家有共同的權益，我是不是能夠主張反對台獨，主張統一。」她說，已經在9月1日提起行政訴願，並於臉書寫下為自己辯駁的文字。

對此，媒體詢問邱垂正，之前亞亞也是宣揚武統就被限期出境，邱垂正則說，「因為錢麗她在沒有註銷她的居住身份、台灣人身份，她已經取得台灣人身份。在台灣生活很久。所以，她基於經營中華人民共和國解放軍的臉書網站，還有用中國大陸的法律恫嚇公司同仁以及種種的因素，被內政部聯審以兩岸條例第十八條取消她在台灣的身份證。本來是擁有定居資格。然後考量她的狀況，然後退回去居留的身份，所以她現在是居留的身份」。

不過，邱垂正接著說，「我們真的也蠻遺憾的，她持續又講了一些傷害台灣人民情感的一些言論和言行，也持續的還是在訴諸中國大陸的法律，恫嚇台灣、傷害台灣人民情感，也持續在講一些武統的方式，來傷害台灣，持續的引發在台灣激烈的對立。我們真的很遺憾，如果是這樣的話，因為我們最近也收到很多民眾的陳情、還有檢舉很多，所以我們相關的機關也會依照我們現有的兩岸條例第十八條，還有相關的執法，對錢麗持續的依法來處理她的事情」。

媒體問，「所以是不排除驅逐出境？」邱垂正說，「是、是，我們要聯審會，因為我國是一個民主法治的國家，我們除了依法、還要走程序，但是我要強調一點，絕大部分的陸配都是認同這塊土地，都在這塊土地安居樂業，都不會像錢麗這樣的一個作為。所以也請這個個案是只有她個案，不要對其他的陸配有這種標籤化的看法」。

「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第18條規定大陸地區人民強制出境規定：

進入台灣地區之大陸地區人民，有下列情形之一者，內政部移民署得逕行強制出境，或限令其於十日內出境，逾限令出境期限仍未出境，內政部移民署得強制出境：

一、未經許可入境。

二、經許可入境，已逾停留、居留期限，或經撤銷、廢止停留、居留、定居許可。

三、從事與許可目的不符之活動或工作。

四、有事實足認為有犯罪行為。

五、有事實足認為有危害國家安全或社會安定之虞。

六、非經許可與台灣地區之公務人員以任何形式進行涉及公權力或政治議題之協商。

內政部移民署於知悉前項大陸地區人民涉有刑事案件已進入司法程序者，於強制出境十日前，應通知司法機關。該等大陸地區人民除經依法羈押、拘提、管收或限制出境者外，內政部移民署得強制出境或限令出境。

內政部移民署於強制大陸地區人民出境前，應給予陳述意見之機會；強制已取得居留或定居許可之大陸地區人民出境前，並應召開審查會。但當事人有下列情形之一者，得不經審查會審查，逕行強制出境：

一、以書面聲明放棄陳述意見或自願出境。

二、依其他法律規定限令出境。

三、有危害國家利益、公共安全、公共秩序或從事恐怖活動之虞，且情況急迫應即時處分。

第一項所定強制出境之處理方式、程序、管理及其他應遵行事項之辦法，由內政部定之。

第三項審查會由內政部遴聘有關機關代表、社會公正人士及學者專家共同組成，其中單一性別不得少於三分之一，且社會公正人士及學者專家之人數不得少於二分之一。

