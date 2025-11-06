中配錢麗若持續宣揚武統 陸委會：將依法註銷長期居留許可

陸委會發言人梁文傑今表示，錢麗目前維持長期居留狀態，倘若涉及「武統」台灣相關言行沒有改變的話，政府不得不依法處理她的長期居留許可。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中配錢麗在其臉書帳號宣揚武統，遭廢止台灣身分與戶籍，目前是「長期居留」狀態。陸委會發言人梁文傑今日表示，錢麗目前維持長期居留狀態，倘若涉及「武統」台灣相關言行沒有改變的話，政府不得不依法處理她的長期居留許可。

錢麗擔任社群平台臉書社團「中國人民解放軍」管理員，經過內政部等機關審查，認定錢麗言行有危害台灣國家安全與社會安定之虞，已廢止其定居許可、註銷台灣戶籍，目前是「長期居留」狀態。

中國國台辦發言人張晗昨聲稱，近來民進黨當局濫權妄為，頻繁羅織罪名、迫害島內中配群體，連中配社團組織回家鄉探親交流，都能被扣上統戰滲透的帽子。從報導中例舉的所謂事證來看，這無疑又是一樁民進黨當局以莫須有罪名迫害中配的惡行，充分暴露出民進黨當局標榜的自由民主，只是順我者昌、逆我者亡的綠色恐怖。

張晗指出，受到民進黨當局無理打壓迫害，中配群體站出來維護自身權益是必然之舉。我們堅定支持中配積極維護自身權益，十分關心中配在島內的生活和處境，風雨來時，於情於理都要為他們遮風擋雨。對於迫害中國配偶的台獨幫兇爪牙，我們絕不輕饒，將依法追責，嚴懲不貸。

對此，陸委會發言人梁文傑表示，錢麗一案是按兩岸條例依法行政，政府對每一個個案都審慎處理。錢麗目前為長期居留狀態，倘若涉及「武統」台灣相關言行繼續的話，她的長期居留許可，政府不得不依法處理。

梁文傑指出，希望每一位中配朋友來到台灣都能安居樂業，如果是對台灣的社會秩序或國家安定造成影響的話，這個都不是我們所樂見。

媒體問及，相關言行必須停止是指不在「中國人民解放軍」頁面發文？梁文傑回應，有收到無數的檢舉函，只要有人檢舉，就必須有所回應；對於錢麗的處罰有原因，如果原因沒有消失，恐將必須進一步處理。

