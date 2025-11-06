中配錢麗被撤台戶籍仍宣傳武統打訴願 梁文傑：若其言行繼續不得不依法處理

陸委會副主委暨發言人梁文傑今（6）日下午在例行記者會回應時指出，政府是按照兩岸條例依法行政，且對於每個個案都審慎處理；但如果錢麗相關言行還是繼續的話，對方的長期居留狀態，可能變成政府不得不依法處理。 圖：擷自直播頻道

[Newtalk新聞] 華碩一名中配女員工錢麗在臉書宣揚武統，遭內政部撤銷其戶籍及台灣身份，但由於因其工作和婚姻關係仍持續，以依親居留方式留台，並對政府決策提出訴願，但在此段期間，其言行仍和處分前幾乎一致。國台辦發言人張唅昨（5）日還稱這是民進黨政府的綠色恐怖。陸委會副主委暨發言人梁文傑今（6）日下午在例行記者會回應時指出，政府是按照兩岸條例依法行政，且對於每個個案都審慎處理；但如果錢麗相關言行還是繼續的話，對方的長期居留狀態，可能變成政府不得不依法處理。

梁文傑說，政府是按照兩岸條例依法行政，且對於每個個案都審慎處理；由於對方被處前是定居狀態，被政府撤銷定居後成為長期居留，但如果錢麗相關言行還是繼續的話，那麼對方的長期居留狀態，可能變成政府不得不依法處理。

梁文傑強調，「我們希望每一位中配朋友到台灣都能安居樂業，但如果說對於台灣社會安全秩序、國家安全安定造成影響，都不是我們所樂見的」。

